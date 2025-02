Tragedia a Cortina, giovane sciatore di 14 anni perde la vita contro un albero

Un drammatico incidente si è verificato questa mattina sulle piste di Cortina d’Ampezzo, in provincia di Belluno, dove un giovane sciatore di 14 anni, di nazionalità inglese, ha perso la vita in seguito a una caduta. Il ragazzo, che si trovava in vacanza con la famiglia, stava affrontando una discesa nel comprensorio del Lagazuoi quando ha perso il controllo degli sci, finendo violentemente contro un albero. L’impatto è stato fatale e il giovane è deceduto sul colpo.





L’incidente è avvenuto intorno alle 9:30 del mattino. La chiamata di emergenza è stata immediatamente inoltrata alla centrale operativa del Suem, che ha disposto l’intervento dell’elisoccorso. L’elicottero “Falco” ha raggiunto rapidamente la zona dell’incidente, ma purtroppo i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo. Le ferite riportate erano troppo gravi per lasciare alcuna possibilità di sopravvivenza.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane sciatore avrebbe perso il controllo durante la discesa per cause che rimangono al momento poco chiare. Nella sua traiettoria, avrebbe urtato con violenza un albero, subendo un impatto devastante. Non risultano coinvolte altre persone nell’incidente, che appare essere una tragica fatalità.

Sul luogo della tragedia sono intervenute anche le autorità giudiziarie, chiamate a fare luce sulla dinamica dell’accaduto. Gli elementi raccolti finora sembrano confermare che si sia trattato di un incidente isolato e sfortunato. Gli inquirenti stanno comunque proseguendo con gli accertamenti per chiarire ogni dettaglio.

Il ragazzo, la cui identità non è stata resa nota, si trovava in vacanza sulle Dolomiti insieme alla sua famiglia. Cortina d’Ampezzo, una delle mete sciistiche più rinomate d’Italia, attira ogni anno migliaia di turisti da tutto il mondo, grazie alle sue piste spettacolari e alla bellezza del paesaggio montano. Tuttavia, questo tragico episodio ricorda quanto sia importante prestare massima attenzione durante la pratica degli sport invernali, anche per i più esperti.

Gli incidenti sugli sci non sono rari e spesso possono avere conseguenze gravi o addirittura fatali. Le autorità locali continuano a sensibilizzare sciatori e turisti sull’importanza di rispettare le norme di sicurezza in pista e di utilizzare attrezzature adeguate. Nonostante ciò, eventi come quello accaduto oggi dimostrano che il rischio non può mai essere completamente eliminato.

La comunità locale di Cortina d’Ampezzo si stringe attorno alla famiglia del giovane sciatore in questo momento di immenso dolore. La tragedia ha scosso profondamente sia i residenti che i numerosi turisti presenti nella località montana. L’incidente odierno rappresenta un duro colpo per una stagione sciistica che stava procedendo senza particolari criticità.