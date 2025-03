Tragedia a San Giorgio a Cremano, auto piomba sul marciapiede e una donna perde la vita

Tragedia questa mattina a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, dove una donna di 55 anni ha perso la vita in un incidente stradale. L’episodio è avvenuto in via Pittore, all’altezza del civico 53, intorno alle 11:45. Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, la donna stava camminando sul marciapiede quando è stata travolta da un’automobile, una Peugeot 208, che avrebbe improvvisamente perso il controllo. Alla guida del veicolo c’era un uomo di 57 anni. Nonostante l’intervento immediato dei soccorsi, per la vittima non c’è stato nulla da fare.





Sul luogo dell’incidente sono intervenuti subito i sanitari del 118, gli agenti della Polizia Locale e i carabinieri. I soccorritori hanno tentato di rianimare la donna, ma le ferite riportate nell’impatto si sono rivelate fatali. L’auto, secondo le prime ipotesi, potrebbe aver sbandato a causa di un malore improvviso del conducente o per un guasto tecnico. Tuttavia, queste rimangono solo supposizioni, e sarà necessario attendere l’esito delle indagini per avere un quadro completo della dinamica.

L’impatto è stato particolarmente violento, tanto che la donna è stata sbalzata di diversi metri prima di cadere rovinosamente al suolo. La Polizia Locale ha effettuato i rilievi sul posto e raccolto le testimonianze di alcune persone presenti al momento dell’incidente. Inoltre, saranno analizzate le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per cercare di chiarire ogni dettaglio di quanto accaduto.

Il sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno, è intervenuto sulla vicenda esprimendo il proprio cordoglio per la famiglia della vittima. In una nota, il primo cittadino ha dichiarato: "Sono in contatto con la nostra Polizia Municipale che sta avviando tutti gli accertamenti necessari, anche attraverso la visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, al fine di fare chiarezza sulla dinamica e sulle cause di questa tragedia. Alla famiglia della vittima va il cordoglio da parte della comunità sangiorgese".

L’uomo alla guida del veicolo, visibilmente sotto shock dopo l’incidente, è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Al momento, non si esclude alcuna ipotesi: un malore improvviso, un problema meccanico o un errore umano potrebbero aver causato la perdita di controllo del mezzo. Le autorità stanno lavorando per ricostruire con precisione quanto accaduto e individuare eventuali responsabilità.

L’incidente ha scosso profondamente la comunità di San Giorgio a Cremano, dove la vittima era molto conosciuta. La tragedia riporta l’attenzione sulla necessità di garantire maggiore sicurezza stradale, specialmente in zone densamente abitate come quella di via Pittore. La Polizia Locale continuerà a raccogliere elementi utili per fare piena luce sulla vicenda e fornire risposte definitive alla famiglia della donna.