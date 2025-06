Tragedia a Tolentino: la 14enne Gessica perde la vita investita da un furgone, ferito l’amico 16enne. Il conducente negativo ai test per alcol e droga

Una tragedia ha colpito la comunità di Tolentino, in provincia di Macerata, dove una ragazza di 14 anni, Gessica, è stata investita e uccisa da un furgone nei pressi di un centro commerciale. L’incidente ha coinvolto anche un ragazzo di 16 anni, amico della giovane, che è rimasto ferito ed è attualmente ricoverato in ospedale. Il conducente del veicolo, un uomo di 40 anni, ha dichiarato di essere stato abbagliato dal sole e non aver visto i due ragazzi. I test effettuati su di lui per alcol e droga hanno dato esito negativo.





La comunità di Tolentino è sotto shock per quanto accaduto sabato pomeriggio in contrada Pace. La giovane Gessica, che avrebbe compiuto 15 anni il mese prossimo, è stata investita insieme al suo amico mentre attraversavano la strada. Il sindaco della città ha proclamato il lutto cittadino in occasione dei funerali della ragazza, esprimendo il dolore collettivo: “È una tragedia che ci tocca tutti da vicino e che ci lascia un enorme vuoto e un grande dolore. Sarà nostro compito mantenere sempre vivo il ricordo di Gessica”.

Numerosi cittadini si sono stretti attorno alla famiglia della giovane vittima, partecipando a momenti di preghiera e lasciando fiori e messaggi sul luogo dell’incidente. “È morta la figlia di tutti, la sorella di tutti”, hanno dichiarato in molti, sottolineando il senso di perdita condiviso da tutta la comunità.

I funerali della ragazza si terranno martedì 10 giugno a Tolentino con rito ortodosso, in linea con la religione della famiglia. Le esequie saranno celebrate alle ore 9 presso la casa funeraria Rossetti, dove è stata allestita la camera ardente. Domenica sera si è svolta una veglia di preghiera in chiesa, alla quale hanno partecipato numerosi concittadini.

Le indagini sull’incidente sono ancora in corso. Il furgone coinvolto nell’investimento appartiene a un’azienda municipalizzata di Macerata ed è stato posto sotto sequestro insieme ai due telefoni cellulari trovati al suo interno. Il conducente, un uomo di 40 anni, si è fermato immediatamente dopo l’incidente ed è stato sottoposto ai test per verificare l’eventuale presenza di alcol o sostanze stupefacenti nel sangue, risultando negativo a entrambi.

L’uomo ha spiegato alle autorità di non aver visto i due ragazzi poiché sarebbe stato abbagliato dal sole. La dinamica dell’incidente è stata parzialmente ricostruita grazie alle testimonianze oculari raccolte sul posto, ma gli investigatori intendono ascoltare anche il racconto del ragazzo ferito. Il 16enne è fuori pericolo, ma al momento non ricorda nulla dell’accaduto. I medici hanno dovuto informarlo della morte della sua amica Gessica, notizia che ha aggiunto ulteriore dolore alla già tragica situazione.

L’intera comunità marchigiana si stringe nel cordoglio per questa perdita improvvisa e drammatica, ricordando Gessica come una ragazza solare e amata da tutti.