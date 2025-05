Tragedia durante i festeggiamenti: una studentessa di 18 anni perde la vita improvvisamente

Una tragica vicenda ha colpito oggi, giovedì 29 maggio, la comunità di Somma Lombardo, in provincia di Varese. Una ragazza di 18 anni è deceduta a seguito di un improvviso malore mentre partecipava a un evento organizzato per celebrare la fine dell’anno scolastico. Il dramma si è consumato in un’area verde attrezzata situata vicino al Centro di formazione professionale Ticino-Malpensa.





Secondo le informazioni fornite dall’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, l’allarme è scattato intorno alle ore 12:00, quando la giovane ha accusato un malessere improvviso durante un momento di festa che prevedeva musica, canti e balli. I soccorsi sono stati immediatamente attivati e sul posto sono intervenuti un’ambulanza, un’automedica e un elisoccorso, tutti in codice rosso. L’arrivo dei mezzi di emergenza è stato registrato alle ore 12:02.

La ragazza, che secondo quanto emerso soffriva di patologie cardiache pregresse, stava partecipando a una sorta di saggio di fine anno insieme ai suoi compagni di scuola e agli insegnanti. Durante l’evento, ha perso conoscenza e si è accasciata a terra. I primi tentativi di rianimazione sono stati effettuati dagli insegnanti presenti, ma non hanno dato alcun risultato. Anche i successivi interventi del personale sanitario non sono riusciti a stabilizzare le sue condizioni.

Vista la gravità della situazione, i soccorritori hanno deciso di trasportare immediatamente la giovane in elicottero presso l’ospedale di Legnano, in provincia di Milano, sempre in codice rosso. Tuttavia, nonostante gli sforzi dei medici per salvarle la vita, la studentessa è deceduta poco dopo il suo arrivo al nosocomio, intorno alle ore 13:00.

La notizia della morte della giovane ha sconvolto non solo i presenti all’evento, ma anche l’intera comunità scolastica e locale. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sul suo stato di salute antecedente al malore fatale, ma pare che le patologie cardiache di cui soffriva possano aver avuto un ruolo determinante nell’accaduto.

L’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza ha confermato che l’intervento dei soccorritori è stato tempestivo e che tutte le procedure necessarie sono state messe in atto nel tentativo di salvare la vita alla ragazza. Tuttavia, il malore si è rivelato troppo grave per consentire una ripresa.

Questa tragedia getta un’ombra su quello che doveva essere un momento di gioia e spensieratezza per gli studenti del Centro di formazione professionale Ticino-Malpensa. La festa, organizzata per celebrare l’imminente conclusione dell’anno scolastico, si è trasformata in un evento drammatico che difficilmente sarà dimenticato dai presenti.

Le autorità locali stanno ora cercando di ricostruire con esattezza quanto accaduto e di comprendere se vi siano stati fattori scatenanti o circostanze particolari che abbiano contribuito al decesso della giovane. Al momento non sono state diffuse informazioni sull’identità della studentessa per rispetto della privacy della famiglia, già profondamente colpita dal lutto.

In attesa di ulteriori sviluppi, la comunità di Somma Lombardo si stringe attorno ai familiari della ragazza, esprimendo solidarietà e cordoglio per questa perdita improvvisa e dolorosa. Anche il personale scolastico e i compagni di classe stanno vivendo ore di grande sgomento e tristezza per quanto accaduto.

Questa vicenda rappresenta un doloroso monito sull’importanza della prevenzione e dell’attenzione verso le condizioni di salute, soprattutto nei giovani affetti da patologie pregresse. La perdita prematura di una vita così giovane lascia una ferita profonda nella comunità e solleva interrogativi sulla possibilità di prevenire tragedie simili in futuro.