Tragedia durante un raduno di supercar: Ferrari da 300mila euro finisce nel fiume, muore una coppia

Un tragico incidente ha segnato un raduno di auto sportive in Spagna, quando una Ferrari, dal valore superiore ai 300mila euro, è precipitata da un dirupo, finendo in un fiume. Le due persone a bordo, una coppia di coniugi britannici, hanno perso la vita nell’incidente. La vettura coinvolta era una Ferrari 488 nera con targa britannica, che ha perso il controllo all’altezza di una curva, ribaltandosi più volte prima di terminare la sua corsa nel fiume Yuso, situato nel comune di Boca de Huérgano, nella provincia di León. La Guardia Civil ha identificato le vittime come un uomo di 78 anni e una donna di 58 anni, entrambi cittadini britannici.





Secondo quanto riportato dai media locali, la coppia faceva parte di un gruppo di turisti arrivati in provincia di León il giorno precedente l’incidente per partecipare a un raduno di auto sportive. Il convoglio era composto da 20 supercar, tra cui diverse Ferrari. L’incidente è avvenuto poco prima delle 14:00 di sabato 10 maggio. Dopo che l’allarme è stato lanciato dagli altri partecipanti al raduno, sul posto sono intervenuti numerosi soccorritori. Tuttavia, le operazioni di soccorso sono state complicate dalla natura impervia del terreno.

Le autorità locali hanno comunicato che i vigili del fuoco hanno dovuto affrontare notevoli difficoltà per raggiungere l’auto, intrappolata in una fitta vegetazione e parzialmente sommersa nell’acqua. L’intervento ha visto la partecipazione della Polizia Stradale, della Guardia Civil, dei Vigili del Fuoco della Provincia di León e del Servizio di Emergenza Sanitaria. Purtroppo, nonostante gli sforzi profusi, i soccorritori non sono riusciti a salvare le vite delle persone a bordo.

Quando i vigili del fuoco sono riusciti a rimuovere una portiera utilizzando delle cesoie e ad estrarre gli occupanti del veicolo, entrambi erano già deceduti. Il personale medico presente sul posto ha potuto solo constatare il decesso delle due vittime. Le immagini catturate dai Vigili del Fuoco mostrano la Ferrari completamente distrutta.

Le autorità spagnole hanno avviato un’indagine per determinare le cause e la dinamica esatta dell’incidente. La Guardia Civil ha dichiarato che al momento non è ancora chiara la causa dell’incidente.