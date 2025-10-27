Tragedia familiare: neonato muore dopo essere stato gettato dalla finestra dalla sorellina di cinque anni





Un tragico evento ha scosso la comunità di Vasilyevo, una cittadina della Russia, dove un neonato di soli 21 giorni ha perso la vita in un incidente domestico. Il piccolo è caduto da una finestra situata al quarto piano di un edificio, precipitando per circa 12 metri e colpendo violentemente il pavimento sottostante. La scoperta del corpo è avvenuta grazie a un passante, richiamato dalle urla disperate, che ha immediatamente allertato i soccorsi.





Le autorità locali stanno cercando di ricostruire la dinamica esatta di quanto accaduto. Secondo le prime informazioni, la sorellina di cinque anni del neonato era rimasta sola con lui al momento dell’incidente. Si sospetta che la bambina possa averlo spinto dalla finestra, ma le circostanze precise rimangono ancora da chiarire. Il neonato, dopo la caduta, è stato trovato in condizioni critiche e nonostante i tentativi di soccorso, è deceduto sul posto.

In seguito a questo tragico episodio, le autorità russe hanno avviato un’inchiesta per negligenza genitoriale. Al momento dell’incidente, sembra che il padre fosse al lavoro, mentre non è stata fornita alcuna informazione riguardo alla posizione della madre. Gli investigatori stanno esaminando anche l’ipotesi che la sorellina possa aver agito per gelosia nei confronti del neonato, un fattore che potrebbe aver influenzato il suo comportamento.

Un portavoce del Comitato Investigativo Russo ha dichiarato che verranno esaminate tutte le circostanze relative all’incidente, incluse le eventuali mancanze di sorveglianza da parte dei genitori. Le autorità intendono accertare se ci siano state negligenze nella cura dei bambini e se i genitori abbiano rispettato le normative di sicurezza domestica. Questo incidente ha sollevato interrogativi sulla responsabilità genitoriale e sulla sicurezza dei bambini in situazioni simili.

La comunità di Vasilyevo è rimasta profondamente colpita dalla tragedia, e molti residenti si sono espressi con shock e tristezza per quanto accaduto. La morte di un neonato è un evento devastante, e la notizia ha suscitato una forte reazione emotiva tra i cittadini. Le autorità locali stanno cercando di fornire supporto alla comunità e alle famiglie coinvolte in questo tragico episodio.



