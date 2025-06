Tragedia in A14: il destino del giovane musicista Marco Barelli, morto a soli 31 anni

Un grave incidente si è verificato ieri mattina presto sull’Autostrada A14, poco dopo il casello di Montemarciano, in direzione nord. La vittima, Marco Barelli, un giovane di 31 anni residente a Recanati, ha perso la vita in seguito al violento impatto. L’incidente è avvenuto intorno alle 5:30, quando il giovane, alla guida della sua Lancia Y, ha perso il controllo del veicolo, andando a sbattere contro il guardrail e ribaltandosi successivamente sulla corsia di emergenza.





Secondo quanto riportato dalla Polizia Stradale di Fano, intervenuta sul luogo del sinistro, non risultano coinvolti altri veicoli nell’incidente. Sul posto sono accorsi immediatamente i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, che si sono occupati della messa in sicurezza dell’area e del recupero del corpo del giovane dalle lamiere dell’auto. Nonostante i tentativi dei medici, per Marco Barelli non c’è stato nulla da fare: le gravi ferite riportate nell’impatto non gli hanno lasciato scampo, ed è morto sul colpo.

Marco, che viveva con la madre Simonetta e il fratello maggiore Andrea, era conosciuto a Recanati per il suo talento musicale e la sua passione per il calcio. Con lo pseudonimo “Tetris”, pubblicava online brani rap, molti dei quali composti nel suo studio casalingo, dove creava melodie e scriveva testi. Il suo sogno era quello di affermarsi come cantante. Oltre alla musica, Marco aveva anche giocato in alcune squadre di calcio locali, dimostrando grande dedizione verso questo sport.

La notizia della sua tragica scomparsa ha scosso profondamente la comunità locale. In particolare, l’Aries Trodica 04, una società calcistica in cui il fratello Andrea ricopre il ruolo di direttore sportivo, ha voluto esprimere pubblicamente il proprio cordoglio tramite un post sui social. “Questa mattina abbiamo ricevuto una notizia che ci ha lasciati senza parole. Marco, fratello del nostro direttore sportivo e grande amico Andrea Barelli, è tragicamente scomparso in un incidente stradale. Tutta la famiglia dell’Aries Trodica si stringe ad Andrea e ai suoi cari”, si legge nel messaggio pubblicato dalla squadra.

Anche il sindaco di Recanati ha voluto manifestare la vicinanza dell’intera comunità alla famiglia della vittima. In una dichiarazione ufficiale, ha affermato: “È sempre un lutto inconsolabile quando si perde una giovane vita a causa di una fatalità così improvvisa. Ci stringiamo con affetto ai familiari in questo momento di profondo dolore”.

La morte di Marco Barelli ha lasciato un vuoto incolmabile tra amici e conoscenti, che ricordano il giovane come una persona solare, piena di energia e con tanti sogni ancora da realizzare. La sua passione per la musica e il calcio erano ben note a chi lo conosceva, così come il suo impegno nel perseguire i propri obiettivi.

Le autorità stanno proseguendo con gli accertamenti per chiarire le cause dell’incidente. Al momento non sono emerse ulteriori informazioni che possano spiegare cosa abbia portato il giovane a perdere il controllo del veicolo.

La tragedia ha colpito profondamente anche i social network, dove molti amici e conoscenti hanno voluto lasciare un messaggio di ricordo e affetto per Marco. Tra questi, numerosi messaggi sottolineano la sua generosità e il suo talento artistico. La comunità di Recanati, unita nel dolore, si è stretta intorno alla famiglia Barelli per affrontare questo momento così difficile.