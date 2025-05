Tragedia in bici: bimbo muore dopo una caduta, il ruolo del padre e il messaggio della madre

Sono trascorsi due giorni dal drammatico episodio avvenuto a Barletta, dove un bambino di soli 4 anni ha perso la vita in seguito a una caduta accidentale mentre si trovava sulla bicicletta del padre. Il piccolo era in compagnia del genitore all’interno del garage del condominio di famiglia, situato nella zona 167 della città, in via Lattanzio. Durante una manovra, entrambi sono caduti, provocando gravi conseguenze per il bambino.





L’incidente ha avuto esiti fatali per il piccolo, che ha riportato un trauma cranico molto grave. Secondo quanto ricostruito, il padre, cadendo, avrebbe travolto il figlio con il peso del proprio corpo. Nonostante il tempestivo trasporto al Pronto Soccorso dell’ospedale “Dimiccoli”, ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato vano, e il bambino è purtroppo deceduto.

La Procura di Trani ha immediatamente avviato un’indagine per chiarire le dinamiche dell’accaduto e ha disposto il sequestro della bicicletta a pedalata assistita coinvolta nell’incidente. Gli inquirenti stanno valutando l’ipotesi di omicidio colposo. Nel frattempo, è stata programmata l’autopsia sul corpo del bambino, che sarà eseguita da Biagio Solarino, professore dell’Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Bari. Gli accertamenti medici inizieranno probabilmente venerdì prossimo.

In merito alla vicenda, la madre del bambino ha condiviso un messaggio sui social network per spiegare quanto accaduto. Nel post, la donna ha descritto il tragico evento con queste parole: “Mio marito stava giocando con il piccolo nel box. Giravano nel corridoio e nel girare in quel maledetto corridoio stretto, prendendo una parte di rampa, sono caduti.” Ha poi aggiunto che il marito, profondamente scosso dall’incidente, ha immediatamente preso in braccio il figlio e cercato aiuto.

La madre ha concluso il suo messaggio chiedendo rispetto per il dolore della famiglia e invitando chi lo desidera a unirsi in preghiera: “Vi chiedo di rispettare il nostro dolore e, se volete, fate una preghiera per il nostro angelo.”

La comunità di Barletta è profondamente colpita dalla tragedia, che ha lasciato tutti sgomenti. Mentre le autorità continuano a indagare per fare piena luce sull’accaduto, i familiari si trovano a dover affrontare un momento di grandissimo dolore.