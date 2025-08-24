Tragedia in mare a Punta Sabbioni: comandante trovato morto, in salvo quattro persone





Tragedia in mare aperto questa mattina al largo di Punta Sabbioni, nei pressi della bocca di porto della laguna di Venezia. Un catamarano con cinque persone a bordo è finito alla deriva in seguito al maltempo che ha colpito l’area. La Guardia Costiera, intervenuta prontamente dopo la segnalazione di emergenza, è riuscita a trarre in salvo quattro passeggeri, tra cui un minore, mentre per il comandante dell’imbarcazione non c’è stato nulla da fare.





Lo skipper, un cittadino lituano di 48 anni, è stato rinvenuto senza vita al momento dell’arrivo dei soccorsi. Secondo quanto emerso da una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato colpito da un malore improvviso proprio mentre si trovava al timone durante la fase più critica della burrasca. I passeggeri, trovandosi senza guida e incapaci di manovrare il catamarano in quelle condizioni, hanno immediatamente lanciato l’allarme.

La chiamata ai soccorsi è partita nella tarda mattinata di oggi, domenica 24 agosto, tra le 12 e le 12.30. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le unità della Guardia Costiera. Il personale medico, salito a bordo, ha potuto soltanto constatare il decesso del comandante, mentre gli altri occupanti sono stati assistiti e trasferiti in sicurezza sulle imbarcazioni di soccorso per essere condotti a riva.

Il maltempo che ha interessato la zona di Lio Grando e Punta Sabbioni nelle prime ore della giornata ha reso le operazioni particolarmente complesse. Onde alte e vento forte hanno infatti messo a dura prova la stabilità del natante. Proprio in quei momenti difficili lo skipper avrebbe accusato il malore che gli è stato fatale. I passeggeri, tra i quali figurava anche un minorenne, si sono ritrovati soli a bordo e hanno immediatamente attivato i soccorsi.

Il corpo del comandante è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria per le verifiche del caso. Sul posto si è recato anche il medico legale per le prime analisi. L’imbarcazione, intanto, è stata sottoposta a rilievi: sarà probabilmente posta sotto sequestro nelle prossime ore per consentire tutti gli accertamenti tecnici necessari a chiarire la dinamica dell’accaduto.

Secondo quanto riferito dai soccorritori, i passeggeri, seppur provati dall’esperienza, non avrebbero riportato conseguenze gravi. Sono stati comunque sottoposti a controlli sanitari una volta rientrati a terra. La tempestività dell’intervento della Guardia Costiera è stata determinante per mettere in salvo le persone a bordo, evitando che la situazione degenerasse ulteriormente.



