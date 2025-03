Tragedia in piazza: attrice precipita dal palco durante la recita, coinvolto anche il sindaco di Montignoso

Il tribunale ha condannato il sindaco di Montignoso (Massa Carrara), Gianni Lorenzetti, insieme ad altre cinque persone, per omicidio colposo in relazione alla tragica morte di Loredana Baldi, attrice 57enne deceduta nel 2017 dopo essere caduta da una struttura scenografica durante uno spettacolo teatrale. La pena, fissata a sei mesi, è stata sospesa.





L’incidente si è verificato durante una rappresentazione organizzata nella piazza principale del Comune toscano, davanti al municipio. La compagnia teatrale amatoriale stava mettendo in scena lo spettacolo “Amore a la Piazza” quando, per esigenze di copione, Loredana Baldi si è affacciata da un balconcino montato appositamente per l’evento. La struttura, tuttavia, ha ceduto, provocando una caduta di circa tre metri. L’attrice, gravemente ferita, è stata immediatamente trasportata all’ospedale Cisanello di Pisa, dove è deceduta poco dopo a causa delle lesioni riportate.

Le indagini e il successivo processo hanno evidenziato gravi carenze nei controlli sulla sicurezza della scenografia utilizzata per lo spettacolo. Secondo i giudici, il Comune non ha vigilato adeguatamente sull’allestimento del palco, mentre i tecnici incaricati di montare la struttura non hanno garantito la stabilità del balconcino. Tra i condannati, oltre al sindaco Gianni Lorenzetti, figurano anche l’allora direttore della compagnia teatrale, una dirigente comunale e alcuni tecnici responsabili dell’allestimento.

Il caso ha richiesto quasi otto anni per giungere a una sentenza definitiva. Durante il procedimento giudiziario, è stato ricostruito che il cedimento della struttura era dovuto all’assenza di controlli adeguati sulla sicurezza. I giudici hanno ritenuto che l’incidente fosse evitabile, qualora fossero state rispettate le normative vigenti in materia di sicurezza per eventi pubblici. La condanna a sei mesi, seppur sospesa, rappresenta un atto di responsabilità per quanto accaduto.

Lo spettacolo, organizzato per intrattenere i cittadini di Montignoso, avrebbe dovuto vedere Loredana Baldi come protagonista. La sua morte ha scosso profondamente la comunità locale e il mondo del teatro amatoriale. La vicenda ha sollevato interrogativi sull’organizzazione di eventi pubblici e sull’importanza di garantire standard di sicurezza adeguati per evitare tragedie simili.

Il giudizio ha messo in evidenza non solo le responsabilità individuali, ma anche quelle collettive legate alla gestione e al controllo di eventi di questo tipo. Il tribunale ha sottolineato come la mancanza di verifiche sulla stabilità della struttura abbia avuto conseguenze drammatiche. La tragedia di Loredana Baldi diventa così un monito per istituzioni e organizzatori, affinché episodi analoghi non si ripetano in futuro.

La vicenda ha avuto un forte impatto mediatico, attirando l’attenzione sia a livello locale che nazionale. La comunità di Montignoso è rimasta profondamente segnata dalla perdita dell’attrice, ricordata per il suo impegno nel teatro amatoriale e per la sua passione per l’arte. La sentenza chiude un lungo capitolo giudiziario, ma lascia aperto il dibattito sulla necessità di maggiore attenzione e responsabilità nella gestione di eventi pubblici.