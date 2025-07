Tragedia in volo, aereo medico precipita: muore l’infermiera Maria Fernanda al suo primo giorno di lavoro

Una tragedia ha colpito l’aeroporto di Londra Southend domenica scorsa, quando un aereo medico è precipitato poco dopo il decollo, causando la morte di quattro persone. Tra le vittime c’è Maria Fernanda Ojas Ortiz, un’infermiera cilena di 31 anni che stava svolgendo il suo primo giorno di lavoro come infermiera di bordo su un jet medico privato. La donna era a bordo insieme a due piloti olandesi e un medico tedesco, i cui nomi non sono ancora stati resi noti.





L’aereo coinvolto nell’incidente era un bimotore Beechcraft King Air B200, operato dalla compagnia olandese Zeusch Aviation, specializzata in servizi di trasporto medico ed evacuazione sanitaria. Il velivolo era giunto a Londra Southend da Pola, in Croazia, dove aveva appena completato il trasferimento di un paziente. Stava tornando a Lelystad, nei Paesi Bassi, quando, pochi secondi dopo il decollo, si è schiantato al suolo alle 15:48 ed è stato avvolto dalle fiamme.

Secondo quanto riportato dai media locali, il tragico incidente ha trasformato il velivolo in una “palla di fuoco”, rendendo impossibile qualsiasi tentativo di soccorso. Le autorità stanno ancora indagando per determinare le cause dello schianto.

Maria Fernanda Ojas Ortiz, originaria del Cile, aveva costruito una solida carriera come infermiera traumatologica qualificata. Dopo essersi laureata nel suo paese d’origine, aveva lavorato in Sudamerica e successivamente in Germania. Solo recentemente aveva accettato un incarico presso una clinica privata che l’aveva portata a intraprendere la nuova sfida come infermiera di volo.

Un’amica della donna ha raccontato al Mirror: “Era il suo primo giorno di lavoro. Era un’infermiera ospedaliera, ma poi ha accettato un impiego presso una clinica privata. Non l’ha detto a nessuno, ma quello era il suo primo giorno di lavoro”. La stessa amica ha aggiunto che Maria Fernanda si era sposata con la sua compagna solo l’anno scorso e che la moglie è ora devastata dalla perdita: “Sua moglie riesce a malapena a parlare, non riesce nemmeno a chiamare la polizia, è fuori di sé. È completamente sconvolta”.

Un’altra amica della vittima ha condiviso con la BBC un ricordo commovente della 31enne: “Un’anima gentilissima entusiasta di questo nuovo lavoro. Aveva un cuore generoso e umile e aveva scelto una professione che riflettesse queste sue qualità”. La notizia della sua scomparsa ha scosso profondamente amici e familiari, che l’hanno descritta come una persona straordinaria.

In un messaggio diffuso dalla famiglia, i parenti hanno espresso il loro dolore per la perdita di Maria Fernanda: “È con grande tristezza che confermiamo la morte della nostra amata Feña, in un tragico incidente su cui le autorità stanno ancora indagando. La notizia della sua scomparsa è estremamente difficile da accettare; era una persona che ha segnato tutti coloro che la conoscevano”. Il messaggio continua sottolineando le qualità della donna: “Il suo carisma, il suo amore, il suo umorismo e la sua gentilezza, che la caratterizzavano come persona, rimarranno vivi per sempre nei nostri ricordi e nei nostri cuori”.

L’incidente ha coinvolto anche due piloti olandesi e un medico tedesco. Sebbene i loro nomi non siano stati ancora divulgati ufficialmente, le autorità stanno lavorando per identificare tutte le vittime e chiarire le circostanze dello schianto. La Zeusch Aviation, la compagnia che operava il velivolo, è nota per fornire servizi medici specializzati, tra cui voli per trapianti e trasporti sanitari urgenti.