Tragedia nel calcio: Eddy Kaspard muore a 24 anni, investito mentre era in moto





Una tragedia ha scosso il mondo del calcio internazionale e, in particolare, quello della Polinesia francese: il giovane attaccante Eddy Kaspard, simbolo della nazionale di Tahiti, ha perso la vita a soli 24 anni in seguito a un drammatico incidente stradale. Il calciatore si trovava a bordo del suo scooter quando è stato investito da un automobilista che, invece di fermarsi a prestare soccorso, si è dato alla fuga. Dopo alcune ore di ricerche, il responsabile è stato individuato e arrestato dalle autorità locali.





L’incidente è avvenuto a Tahiti, dove Kaspard era molto conosciuto e amato non solo per le sue doti calcistiche, ma anche per la sua personalità solare e il suo impegno nella comunità. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, il giovane è morto sul colpo a causa delle gravi ferite riportate. La notizia ha lasciato sgomenti i suoi compagni di squadra, i tifosi e l’intera isola, che ora piange la perdita di uno dei suoi talenti più promettenti.

Eddy Kaspard, nato da padre originario di Vanuatu e madre polinesiana, era considerato un punto di riferimento per il calcio tahitiano. Nell’ultima stagione aveva conquistato il titolo di capocannoniere della Tahitian Ligue 1, trascinando la sua squadra, l’AS Venus, alla vittoria del campionato. Il suo allenatore, Samuel Garcia, che lo ha guidato sia nel club che nella nazionale, ha espresso tutto il suo dolore per la perdita: “Aveva qualcosa di speciale, era un giocatore molto versatile, un grande attaccante, segnava gol ma sapeva anche difendere. Era una forza della natura e un ragazzo straordinario. A 24 anni non hai il diritto di andartene.”

La carriera di Kaspard era iniziata presto e lo aveva portato a vestire la maglia della nazionale di Tahiti in diverse competizioni internazionali. Tra queste, si ricordano la partecipazione alla Coppa del Mondo Under 20 in Polonia nel 2019 e le qualificazioni ai Mondiali del 2022 e del 2026. In totale, aveva collezionato 15 presenze con la nazionale maggiore, segnando 4 gol. Nel corso della sua carriera, aveva anche avuto esperienze in Francia, giocando per tre anni con il Trelissac e un anno con il Pouzauges, tra il 2020 e il 2023. Tuttavia, il suo cuore era sempre rimasto legato alla sua terra natale.

“Il calcio era la sua vita,” ha dichiarato ancora Garcia, ricordando come Kaspard fosse non solo un talento sul campo ma anche una persona eccezionale fuori dal rettangolo di gioco: “Era un ragazzo allegro, con un’educazione impeccabile, l’anima della festa. Tutta la famiglia del calcio è sconvolta e distrutta.”

La morte improvvisa di Kaspard ha suscitato reazioni anche da parte delle istituzioni locali. Il governo tahitiano ha voluto rendergli omaggio con un messaggio ufficiale in cui ha sottolineato come il giovane rappresentasse “l’immagine di un giovane ambizioso, talentuoso ed esemplare.” Il Presidente del Paese e il Ministro dello Sport hanno ricordato che “portava dentro di sé la nostra cultura, che ha onorato attraverso il suo impegno, il suo talento e la sua umiltà.”

Nonostante la sua giovane età, Eddy Kaspard lascia dietro di sé un’eredità importante per il calcio tahitiano e un vuoto incolmabile nella vita dei suoi cari. Era padre di un bambino piccolo, che ora crescerà senza poter conoscere da vicino l’uomo straordinario che era suo padre.



