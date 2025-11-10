Tragedia nel Milanese, un uomo morto in un incidente: feriti una madre e il suo bambino





Una domenica tragica ha segnato le strade della Lombardia, con due incidenti stradali avvenuti in rapida successione e con esiti fatali. Nel pomeriggio del 9 novembre, un grave scontro frontale si è verificato sulla provinciale SP128, nei pressi del comune di Ossona, in provincia di Milano. In questo incidente, un uomo ha perso la vita, mentre un’altra persona è rimasta ferita ed è attualmente ricoverata in ospedale.





Le autorità competenti, in particolare i carabinieri di Magenta, stanno indagando sulla dinamica dell’incidente, avvenuto in un momento in cui le condizioni stradali sembravano normali. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, insieme a un’unità di elisoccorso proveniente dall’ospedale di Como e a diverse squadre dei vigili del fuoco di Milano.

Secondo le prime informazioni disponibili, a scontrarsi sono state due automobili: un SUV e una station wagon. A bordo della station wagon viaggiava una famiglia composta da due adulti e tre bambini di età compresa tra i 4 e i 10 anni. L’altra vettura era guidata da un uomo solo, il quale, secondo le ricostruzioni, avrebbe perso il controllo del veicolo, invadendo la corsia opposta e provocando un impatto devastante. L’uomo al volante del SUV è deceduto sul colpo.

La famiglia a bordo della station wagon ha subito conseguenze significative. Tra i feriti c’è un bambino, trasportato in codice giallo all’ospedale Giovanni XXIII di Bergamo. Anche la madre del piccolo, anch’essa in codice giallo, è stata trasferita all’ospedale San Gerardo di Monza. Fortunatamente, le condizioni di entrambi non sembrano essere critiche e non dovrebbero essere in pericolo di vita.

Questo incidente drammatico arriva a poche ore di distanza da un altro sinistro mortale avvenuto sulla tangenziale sud di Bergamo, nei pressi di Stezzano. Qui, tre persone hanno perso la vita in un tragico scontro. Le vittime sono il 62enne Oscar Angioletti, che guidava un furgone bianco, e i due giovani amici Denis Cannata e Clinton Sala, entrambi poco più che ventenni. Secondo le informazioni fornite dai militari, i due ragazzi avrebbero invaso la corsia opposta in un punto in cui il sorpasso era vietato, causando l’incidente fatale.

Le notizie di questi eventi drammatici hanno scosso profondamente la comunità locale, portando a riflessioni sulla sicurezza stradale e sull’importanza di rispettare le norme di guida. Entrambi gli incidenti evidenziano come un attimo di distrazione o una decisione imprudente possano avere conseguenze devastanti.

Le indagini proseguono per chiarire ulteriormente le cause di entrambi gli incidenti. Gli inquirenti stanno esaminando le testimonianze dei presenti e raccogliendo prove per ricostruire con precisione quanto accaduto. La speranza è che queste indagini possano fornire risposte e, auspicabilmente, contribuire a prevenire futuri incidenti simili.

Nel frattempo, le famiglie delle vittime e dei feriti stanno affrontando momenti di grande dolore e incertezza. La comunità è unita nel cordoglio per le perdite subite e nella solidarietà verso chi è rimasto coinvolto in queste tragedie. I servizi di emergenza e le forze dell’ordine continuano a lavorare instancabilmente per garantire la sicurezza sulle strade e per assistere coloro che necessitano di supporto in questi momenti difficili.



