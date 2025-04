Tragedia nel Potentino: chi era Eleonora Barberio, 24enne di Sabaudia morta con il fidanzato

Nella notte tra domenica 13 e lunedì 14 aprile 2025, si è verificata una tragedia a Genzano di Lucania, in provincia di Potenza, dove un’automobile è andata a collidere con un tir. A bordo del veicolo si trovavano una coppia di fidanzati: Giuseppe Cecca, trentunenne originario di Santeramo in Colle, in provincia di Bari, ed Eleonora Barberio, una ventiquattrenne proveniente da Sabaudia. I due stavano percorrendo la Strada Statale 655 Brandanica quando, purtroppo, è avvenuto l’impatto fatale con il camion. Il conducente del tir ha riportato ferite, ma la coppia è deceduta sul colpo.





Giuseppe Cecca ed Eleonora Barberio erano fidanzati e avevano rispettivamente 31 e 24 anni. Giuseppe, originario della Puglia, era conosciuto nella sua comunità, mentre Eleonora, originaria di Sabaudia, lavorava come modella e studiava Podologia presso la facoltà di Medicina dell’Università degli Studi della Sapienza di Roma. La giovane, apprezzata per la sua bellezza e il suo talento, aveva un futuro promettente davanti a sé.

In un comunicato, la rettrice dell’Università, Antonella Polimeni, ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa di Eleonora, affermando: “Con profondo dolore, la comunità della Sapienza piange la tragica perdita di Eleonora Barberio, una nostra studentessa di podologia, vittima, con il suo compagno Giuseppe Cecca, di un incidente stradale. Le nostre più sentite condoglianze vanno alla sua famiglia, ai suoi cari, ai suoi colleghi e a tutte le persone che l’hanno conosciuta e amata. Questo terribile evento ci impone, ancora una volta, una riflessione profonda sulla sicurezza stradale, invitandoci a impegnarci in azioni di responsabilità e prevenzione.”

L’incidente è stato descritto come un violento schianto frontale. I soccorsi sono stati immediati, con gli operatori del pronto soccorso del 118 che si sono precipitati sul luogo dell’incidente. Le due vetture coinvolte sono state trovate ridotte in lamiere, a causa della forza dell’impatto. Il conducente del tir è stato estratto dal veicolo e trasportato d’urgenza all’ospedale San Carlo di Potenza. Sebbene le sue ferite siano state giudicate non gravi, è stato classificato con un codice giallo al momento del ricovero.

Purtroppo, i due giovani a bordo dell’auto non hanno avuto scampo. Il personale di soccorso, giunto sul posto, ha constatato che ogni tentativo di rianimazione è stato vano e non è rimasto altro da fare se non dichiarare il decesso di Giuseppe ed Eleonora. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di indagine, e non si esclude che venga disposta un’autopsia sui corpi per chiarire ulteriormente le circostanze del tragico evento.

Le autorità locali e la comunità di Sabaudia e Santeramo in Colle sono in lutto per la perdita di due giovani promettenti, la cui vita è stata spezzata in un attimo. La notizia ha suscitato grande commozione, non solo tra familiari e amici, ma anche tra coloro che conoscevano i due ragazzi.