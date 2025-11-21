Tragedia sfiorata: bimbo di 3 mesi gravissimo dopo incidente, sorelle in ospedale, auto vola fuori strada





Questo pomeriggio, venerdì 21 novembre, un drammatico incidente stradale ha avuto luogo sulla strada provinciale che conduce a Paderno Ponchielli, nella provincia di Cremona. Un bimbo di soli 3 mesi è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo in condizioni gravissime. Anche le sue sorelline, di 3 e 5 anni, sono state ricoverate a causa dell’incidente.





Secondo le informazioni fornite dall’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, l’incidente è avvenuto poco prima delle ore 14:00. Sul luogo del sinistro sono intervenuti rapidamente i soccorsi, che hanno mobilitato quattro ambulanze, due automediche e due elicotteri di soccorso, tutti in codice rosso. Sono stati allertati anche i vigili del fuoco di Cremona e le forze dell’ordine per gestire la situazione.

Dai primi accertamenti, sembra che la famiglia viaggiasse a bordo di una Renault Clio quando, a causa dell’asfalto reso scivoloso dalla pioggia, il conducente ha perso il controllo del veicolo. L’auto ha invaso la corsia opposta prima di finire in un campo adiacente alla carreggiata. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di indagine, mentre gli operatori sanitari hanno immediatamente constatato la gravità delle condizioni del neonato.

Dopo aver valutato la situazione, i soccorritori hanno deciso di trasportare il bimbo di 3 mesi all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo utilizzando un elicottero di soccorso, data la serietà delle sue condizioni. Attualmente, il piccolo è ricoverato nel reparto di terapia intensiva, dove riceve le cure necessarie.

Le sorelline del bimbo, di 3 e 5 anni, hanno riportato anche loro gravi ferite e sono state ricoverate presso l’ospedale di Cremona, insieme alla madre, al padre e al nonno, tutti coinvolti nell’incidente. Le condizioni di salute di questi ultimi non sono state rese note, ma si presume che stiano ricevendo assistenza medica adeguata.

L’incidente ha suscitato grande preoccupazione nella comunità locale, evidenziando i pericoli legati alla guida in condizioni meteorologiche avverse. Le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire i dettagli della dinamica e determinare eventuali responsabilità. Gli agenti hanno avviato un’inchiesta per raccogliere testimonianze e prove utili a comprendere meglio le circostanze che hanno portato a questo tragico evento.

Questo incidente si inserisce in un contesto più ampio di attenzione verso la sicurezza stradale, soprattutto in periodi di maltempo, quando le strade possono diventare insidiose. Le autorità locali e i servizi di emergenza stanno lavorando per sensibilizzare gli automobilisti sui rischi legati alla guida in condizioni difficili, sottolineando l’importanza di mantenere una distanza di sicurezza e di adattare la velocità alle condizioni atmosferiche.



