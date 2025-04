Tragedia sulla funivia del Faito: identificate le quattro vittime della cabina caduta

Un tragico incidente si è verificato ieri pomeriggio sulla funivia del Faito, nei pressi di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. La rottura del cavo traente ha provocato la caduta di una cabina, causando la morte di quattro persone e il ferimento grave di un’altra.





Le prime ricostruzioni indicano che la cabina, mentre era a monte, è precipitata. Al suo interno vi erano due coppie di turisti: Suliman Janan, un giovane israeliano nato nel 1999, che ha perso la vita insieme a un connazionale ora ricoverato all’Ospedale del Mare. Un’altra vittima è Elaine Margaret Winn, cittadina britannica del 1967, che viaggiava con un connazionale, anch’egli deceduto, di cui non sono state rese note le generalità. Il quarto deceduto è il macchinista Carmine Parlato, nato nel 1966 a Vico Equense.

La cabina che si trovava a valle è rimasta bloccata, con nove persone a bordo: una famiglia tedesca di cinque membri, quattro studenti Erasmus (due francesi e due tedeschi) e il macchinista. Sono stati evacuati in sicurezza grazie all’uso di imbracature.

La Procura di Torre Annunziata ha avviato un’indagine con l’ipotesi di reato di disastro colposo e omicidio plurimo colposo, attualmente contro ignoti. Le autorità stanno esaminando le cause tecniche dell’incidente per determinare eventuali responsabilità.

Le condizioni del turista israeliano ferito sono critiche. L’Asl Napoli 1 ha diffuso un bollettino che descrive un trauma “a dinamica maggiore”, con lesioni gravi alle gambe. Il paziente è in prognosi riservata, sottoposto a ventilazione meccanica in sedazione profonda e intubato. Le sue condizioni, sebbene stabili, restano sotto stretta osservazione per possibili complicazioni.

Questo evento ha scosso profondamente la comunità locale e i turisti presenti nella zona. Le autorità stanno lavorando per garantire la sicurezza delle infrastrutture e prevenire ulteriori tragedie.

Il sistema della funivia del Faito è stato immediatamente chiuso per consentire le indagini e le verifiche tecniche necessarie. Gli investigatori stanno collaborando con esperti per analizzare i meccanismi di sicurezza e manutenzione dell’impianto.

Il sindaco di Castellammare di Stabia ha espresso il proprio cordoglio alle famiglie delle vittime e ha promesso un impegno costante per fare chiarezza sull’accaduto. La comunità si è stretta attorno ai familiari delle vittime, offrendo supporto e solidarietà in questo momento difficile.