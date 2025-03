Tragedia sulla Statale Amalfitana, Jacopo perde la vita a 18 anni dopo tre giorni in terapia intensiva

Non ce l’ha fatta Jacopo Coda, il giovane di 18 anni rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto giovedì scorso a Tordigliano, nella costiera Amalfitana. Il ragazzo, originario di Piano di Sorrento, è deceduto all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno a causa delle gravi ferite riportate. La famiglia ha preso la difficile decisione di autorizzare l’espianto degli organi, segnando un ulteriore capitolo tragico di questa vicenda.





L’incidente si è verificato mentre Jacopo era in moto lungo la strada statale 163, una delle arterie più panoramiche ma anche pericolose della zona. Le cause esatte dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine. Tuttavia, è emerso che il giovane si è scontrato con un minibus turistico, il quale, a seguito dell’impatto, ha rischiato di precipitare contro un muretto. A bordo del minibus si trovavano 23 turisti coreani, che, dopo l’incidente, si sono mostrati visibilmente spaventati.

La prontezza dell’autista del minibus è stata determinante nel prevenire una tragedia ancor più grave. Grazie alla sua reazione tempestiva, il conducente è riuscito a frenare in tempo, evitando che il veicolo precipitasse nel vuoto. Nonostante ciò, le condizioni di Jacopo Coda sono apparse critiche fin da subito. È stato trasportato d’urgenza in elicottero all’ospedale di Salerno, dove è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione. Purtroppo, nonostante i tentativi dei medici di salvarlo, il giovane è deceduto dopo tre giorni di lotta.

Le indagini sull’incidente sono attualmente condotte dai carabinieri di Salerno, che stanno cercando di ricostruire la dinamica esatta dell’accaduto. Le testimonianze dell’autista del minibus e degli altri automobilisti presenti al momento dell’incidente saranno fondamentali per chiarire i dettagli. Gli inquirenti stanno esaminando ogni aspetto della scena per comprendere come sia potuto avvenire questo tragico scontro.

La notizia della morte di Jacopo ha suscitato un’ondata di cordoglio tra amici e conoscenti, che lo ricordano come un giovane molto amato e rispettato nella comunità. I social media si sono riempiti di messaggi di affetto e ricordi, a testimonianza dell’impatto che ha avuto sulla vita di chi lo circondava. La sua prematura scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile, non solo nella sua famiglia ma anche tra i suoi amici e compagni di scuola.

La comunità di Piano di Sorrento si è unita nel dolore per la perdita di un giovane promettente, il cui futuro è stato tragicamente interrotto. La notizia ha colpito profondamente non solo chi lo conosceva direttamente, ma anche coloro che, pur non avendo avuto rapporti personali con lui, hanno sentito il peso di questa tragedia. La vita di Jacopo è stata una fonte di gioia e speranza, e la sua scomparsa rappresenta una grande perdita per tutti.

In attesa di ulteriori sviluppi, la comunità continua a ricordare Jacopo Coda e a sostenere la sua famiglia in questo momento difficile. La speranza è che la verità sull’incidente emerga e che si possano evitare futuri tragici eventi simili. Le autorità locali sono chiamate a garantire la sicurezza sulle strade, specialmente in zone ad alto rischio come quelle della costiera Amalfitana, affinché tragedie come questa non si ripetano.