Tragedia sulla strada ad Alghero: auto fuori controllo si ribalta, muore una donna, tre feriti





Un grave incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio, domenica 5 ottobre, alle porte di Alghero, in provincia di Sassari. Un’auto con a bordo quattro persone è sbandata sulla strada statale 127 bis, ribaltandosi e causando la morte di una donna di 85 anni, Amalia Delogu, di Usini, e il ferimento di altre tre persone, tutti parenti tra di loro.





L’incidente è avvenuto intorno alle 16:00 in località Galboneddu. Le cause che hanno portato la vettura, una Fiat Panda, a perdere il controllo sono ancora oggetto di indagine. Secondo le prime ricostruzioni, la macchina ha sbandato e si è ribaltata, finendo fuoristrada. Quando i primi soccorritori sono giunti sul luogo dell’incidente, si sono trovati davanti a una scena drammatica: i quattro occupanti erano intrappolati all’interno del veicolo.

L’intervento dei vigili del fuoco è stato necessario per estrarre le persone dalle lamiere contorte dell’auto. Nonostante le tempestive operazioni di soccorso, per Amalia Delogu non c’è stato nulla da fare. La donna ha perso la vita a causa delle gravi ferite riportate nell’incidente. Gli altri tre occupanti, il fratello e la sorella di Amalia, rispettivamente di 72 e 81 anni, e la nipote di 46 anni, sono stati estratti vivi ma con ferite significative.

I familiari stavano viaggiando verso Alghero, dove possiedono una casa. Per garantire un pronto soccorso, oltre all’ambulanza, è stato richiesto anche un elicottero di emergenza. Il conducente della vettura è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Sassari a causa di un trauma cranico e toracico. Le condizioni dell’altra anziana ferita sono state giudicate serie, mentre la nipote ha ricevuto assistenza all’ospedale di Alghero, dove le sue condizioni sono state considerate meno preoccupanti.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Alghero, i quali hanno avviato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica esatta di quanto accaduto. Le indagini sono in corso e si cerca di capire se ci siano state condizioni stradali particolari o fattori esterni che abbiano contribuito all’incidente.

L’incidente ha suscitato grande commozione nella comunità locale, soprattutto considerando che le vittime erano tutte legate da vincoli familiari. La notizia della tragedia ha rapidamente fatto il giro dei media, portando l’attenzione su un tema delicato come quello della sicurezza stradale.

Le autorità locali hanno esortato gli automobilisti a prestare particolare attenzione alla guida, specialmente in condizioni di visibilità ridotta o su strade che presentano curve pericolose. Questo tragico episodio mette in evidenza l’importanza di una guida responsabile e attenta.

In attesa di ulteriori dettagli sulle indagini e sulle cause dell’incidente, la famiglia di Amalia Delogu ha ricevuto il sostegno della comunità e delle istituzioni locali. La perdita di un familiare in circostanze così tragiche è un evento devastante, e i pensieri di molti sono rivolti a coloro che sono stati colpiti da questo dramma.

La tragedia di oggi ad Alghero rappresenta un triste promemoria dell’imprevedibilità della vita e della necessità di mantenere sempre alta l’attenzione durante la guida. Le autorità continueranno a monitorare la situazione e a fornire aggiornamenti sulle condizioni dei feriti e sulle indagini in corso.



