Tragedia sulla strada: Rebecca, giovane promessa di Siena, perde la vita a soli 25 anni

Un grave incidente stradale ha causato la morte di Rebecca Di Siena, 25 anni, lungo la strada provinciale che collega Occhieppo a Muzzano, in provincia di Biella. La giovane, in sella alla sua moto, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantata contro il pilone del cancello di un’azienda situata all’altezza del civico 28. L’impatto, purtroppo, è stato fatale.





Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti i Carabinieri e i sanitari del 118. Le autorità stanno indagando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Dalle prime informazioni raccolte, sembra che Rebecca stesse percorrendo la strada provinciale in direzione di Muzzano quando, affrontando una curva, ha perso il controllo della moto, finendo contro il pilone.

L’incidente si è verificato il giorno successivo a un altro tragico episodio avvenuto nella stessa zona: un motociclista di 75 anni è deceduto a Occhieppo Inferiore in uno scontro con un Fiat Doblò. La tragica morte di Rebecca Di Siena rappresenta quindi il secondo incidente mortale nell’area in pochi giorni.

Rebecca, che avrebbe compiuto 26 anni a dicembre, era molto conosciuta nel Biellese per il suo passato da campionessa di ginnastica ritmica. Per ben 13 anni aveva gareggiato con la Rhythmic School, distinguendosi per il suo talento e la sua dedizione. Oltre alla carriera sportiva, la giovane era anche una brillante studentessa: laureata in Ingegneria energetica e nucleare al Politecnico di Torino, aveva completato un’esperienza accademica negli Stati Uniti, a Chicago.

Recentemente, Rebecca aveva trovato lavoro a Bolzano e stava cercando casa nella città altoatesina, come testimoniato dagli annunci pubblicati sui suoi profili social nei giorni precedenti. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto profondo non solo tra i suoi familiari e amici, ma anche nella comunità locale.

I funerali della giovane si terranno domani, venerdì 30 maggio. La salma sarà benedetta alle ore 15 nella sala del commiato della casa funeraria Destefanis, situata in corso San Maurizio 9/A a Biella. Sarà possibile rendere omaggio alla ragazza dalle 8.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 17.30 nello stesso luogo.

La notizia della morte di Rebecca Di Siena ha suscitato grande commozione. La Rhythmic School, con cui la ragazza aveva condiviso anni di successi sportivi, ha dedicato un messaggio di addio: “In un tiepido pomeriggio di maggio, quando l’estate fa capolino e ci invita a gite fuori porta, Rebecca Di Siena, per tutti noi ‘Rebby’, durante un giro sulla sua moto ci ha lasciato. Sgomento e commozione sono i primi sentimenti che ci attanagliano al ricevimento della tremenda notizia, lasciandoci attoniti e senza parole”.

Anche una conoscente di Rebecca, attraverso un post su Facebook, ha ricordato la giovane con affetto: “Società diverse, età diverse, ma la passione per la ginnastica era la stessa. Anni dopo ci siamo ritrovate per un concorso di danza sul palco di Sanremo e quanto ci siamo divertite. Non ci volevo credere ieri sera e non ci credo ancora. Ciao Rebe, insegna agli angeli a fare i giri come sai fare tu”.

La comunità biellese si stringe intorno alla famiglia di Rebecca Di Siena, una giovane donna che ha lasciato un segno indelebile sia nel mondo dello sport che nella sua carriera accademica. La sua scomparsa prematura rappresenta una perdita incolmabile per tutti coloro che l’hanno conosciuta e amata.