Tragico incidente in Circonvallazione Salaria: morta una 24enne

Un drammatico incidente stradale si è verificato nella notte tra mercoledì 12 e giovedì 13 febbraio 2025 sulla circonvallazione Salaria, all’altezza di via Nomentana. Due giovani ragazze di 23 e 24 anni, a bordo di un’Audi, hanno perso il controllo del veicolo, schiantandosi violentemente contro un palo della viabilità. L’impatto è stato devastante: la 24enne è morta dopo oltre 12 ore di agonia in ospedale, mentre la 23enne si trova in condizioni gravissime al San Giovanni Addolorata.





Secondo le prime ricostruzioni, l’auto stava percorrendo la Salaria in direzione San Giovanni intorno alle ore 4.30 del mattino. Non è ancora chiaro chi delle due ragazze fosse alla guida, ma sembra che il veicolo abbia improvvisamente sbandato, urtando un palo all’altezza della rampa che conduce a via Nomentana. La violenza dell’impatto ha fatto ribaltare l’Audi, che ha oltrepassato il guardrail finendo sulla carreggiata opposta.

Gli inquirenti stanno indagando per chiarire con precisione le cause del sinistro. Tra le ipotesi al vaglio c’è l’alta velocità, che potrebbe aver contribuito alla perdita di controllo del mezzo. Inoltre, saranno effettuati test per verificare l’eventuale presenza di alcol o stupefacenti nel sangue delle ragazze.

I soccorsi: intervento tempestivo, ma per una delle ragazze non c’è stato nulla da fare

L’allarme è stato dato dagli automobilisti che transitavano lungo la Salaria e si sono trovati davanti l’auto ribaltata e completamente distrutta. Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118, che hanno estratto le due ragazze dall’abitacolo, rimaste intrappolate tra le lamiere. Entrambe sono state trasportate in codice rosso in ospedale.

La 24enne è stata trasferita d’urgenza al policlinico Umberto I, ma dopo oltre 12 ore di agonia è deceduta a causa delle gravi ferite riportate. La 23enne, invece, è ricoverata al San Giovanni Addolorata, dove lotta tra la vita e la morte.

Gli agenti della polizia locale del II gruppo Sapienza hanno bloccato il traffico lungo il tratto interessato per consentire le operazioni di soccorso e rimuovere i rottami dell’auto. I rilievi effettuati sul posto indicano che l’Audi viaggiava probabilmente a velocità sostenuta. Resta da chiarire se ci siano stati altri fattori, come una distrazione o un malore, che abbiano contribuito al tragico incidente.

Una tragedia che scuote la città

Questo ennesimo incidente mortale sulle strade di Roma ha lasciato un segno profondo nella comunità. La giovane età delle vittime rende la tragedia ancora più dolorosa, suscitando riflessioni sull’importanza della sicurezza stradale e della prudenza alla guida.