Tragico incidente in moto, Roberto muore a 20 anni dopo cinque giorni di agonia

Un tragico incidente stradale ha tolto la vita al ventenne Roberto Sangiovanni, originario di Noale, nella provincia di Venezia. Il giovane è deceduto dopo cinque giorni di lotta in ospedale a seguito di uno schianto avvenuto il 12 giugno sulla strada Noalese, in località Stigliano, nel comune di Santa Maria di Sala.





L’incidente si è verificato quando Roberto, a bordo della sua moto, si è scontrato violentemente con un’automobile. Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo stava immettendosi sulla strada principale da una via laterale, e il motociclista non ha avuto il tempo di evitare l’impatto. Lo schianto è stato così violento che il giovane è stato sbalzato dalla moto per diversi metri, finendo rovinosamente sull’asfalto.

I soccorsi sono stati immediati: il personale del 118 è intervenuto tempestivamente sul luogo dell’incidente. Dopo essere stato rianimato sul posto, Roberto Sangiovanni è stato trasferito d’urgenza all’ospedale dell’Angelo di Mestre, dove è stato ricoverato in condizioni critiche nel reparto di rianimazione. Nonostante gli sforzi incessanti dei medici, le sue condizioni sono peggiorate progressivamente, fino al decesso avvenuto martedì.

Il giovane era molto conosciuto a Noale, dove viveva con la famiglia. Studente universitario a Padova, affiancava agli studi un lavoro presso una pizzeria della città. Gli amici e i conoscenti lo descrivono come una persona generosa e sempre disponibile. “Roberto era un ragazzo gentilissimo, altruista e generoso”, hanno raccontato alcuni amici al quotidiano “La Nuova Venezia”, aggiungendo che aveva “tanta voglia di vivere, disponibile, sempre pronto ad aiutare gli altri nel momento del bisogno”.

La comunità locale è rimasta profondamente colpita dalla notizia della sua scomparsa. Il tragico evento ha suscitato grande dolore tra coloro che lo conoscevano, lasciando un vuoto incolmabile tra amici e familiari.

La dinamica dell’incidente è ora al vaglio delle autorità competenti per accertare eventuali responsabilità. Nel frattempo, il ricordo di Roberto Sangiovanni rimarrà vivo nei cuori di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e apprezzarne le qualità umane.