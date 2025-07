Tragico incidente stradale a Barano d’Ischia: perde la vita il 30enne Mariano Feliciello, appassionato di basket e benvoluto dalla comunità locale

Un grave incidente stradale ha scosso l’intera comunità di Ischia: Mariano Feliciello, 30 anni, è deceduto in seguito a un impatto avvenuto nel primo pomeriggio di sabato 19 luglio. Il giovane, originario di Ischia, stava viaggiando a bordo della sua moto quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo, finendo contro un muro di cinta in località Piedimonte, frazione di Barano d’Ischia.





I soccorsi sono stati immediati. Il ragazzo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Anna Rizzoli dell’isola, dove i medici hanno eseguito un primo delicato intervento. Tuttavia, a causa della gravità delle lesioni riportate, è stato necessario il trasferimento in elicottero all’Ospedale del Mare di Napoli, per un intervento neurochirurgico. Nonostante gli sforzi del personale sanitario, Mariano Feliciello è deceduto nella tarda serata dello stesso giorno.

L’intera comunità dell’Isola Verde è sotto shock per la perdita di un giovane molto amato e stimato. Numerosi i messaggi di cordoglio che stanno arrivando alla famiglia in queste ore. Tra questi, il saluto affettuoso della Cestistica Ischia, squadra di basket locale con cui Feliciello aveva collaborato e che ha espresso il proprio dolore attraverso un post sui social: “Ciao Mariano-BOMBER. Tutta la Cestistica Ischia, incredula e affranta dalla notizia, è vicina alla famiglia del giovane Mariano Feliciello, morto in un tragico incidente.”

Oltre al basket, Mariano Feliciello era noto anche per la sua passione per la danza. La “Body Ballet Dance”, scuola di danza locale, ha voluto ricordarlo con queste parole: “La body ballet dance si stringe forte alla famiglia e condivide il dolore per la perdita del caro Mariano Felix Feliciello, ragazzo d’oro come la sua famiglia.” Questi messaggi testimoniano quanto il giovane fosse apprezzato e benvoluto da chi lo conosceva.

Le forze dell’ordine stanno indagando per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Secondo le prime informazioni, l’impatto sarebbe avvenuto intorno alle ore 13:00 di sabato 19 luglio. Feliciello, alla guida della sua moto, avrebbe improvvisamente perso il controllo del veicolo per motivi ancora da chiarire, finendo contro un muro di cinta. Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle cause dell’incidente.

La tragica scomparsa di Mariano Feliciello ha lasciato un vuoto profondo nella comunità di Ischia, che si è stretta attorno alla famiglia in questo momento di dolore. Il giovane era conosciuto non solo per le sue doti sportive e artistiche, ma anche per il suo carattere solare e generoso. La notizia della sua morte ha generato incredulità e tristezza tra amici, conoscenti e compagni di squadra.