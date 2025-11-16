Tragico incidente sulla Domitiana: muore Tina Spatarella, insegnante di 61 anni. Il pirata della strada è in fuga





Un grave incidente stradale, purtroppo mortale, si è verificato nella notte tra sabato 15 e domenica 16 novembre lungo la Domitiana, l’arteria che collega le province di Napoli e Caserta. A perdere la vita è stata Tina Spatarella, insegnante di religione di 61 anni, residente ad Aversa e docente presso l’Istituto comprensivo Don Milani/Pestalozzi di Sant’Antimo.





Secondo una prima ricostruzione, la donna viaggiava a bordo di un’auto insieme ad altre due persone quando, nei pressi dello svincolo di Villa Literno, la vettura è stata violentemente tamponata da un’altra automobile. L’impatto è stato devastante e la macchina su cui si trovava la docente si è ribaltata più volte prima di fermarsi sulla carreggiata.

I soccorsi del 118 sono giunti rapidamente sul posto, ma per Tina Spatarella non c’è stato nulla da fare. I sanitari hanno potuto solo constatare il decesso, mentre le due persone che viaggiavano con lei sono state estratte dalle lamiere e trasportate d’urgenza in ospedale. Le loro condizioni sono gravi e restano sotto stretta osservazione medica.

Il conducente dell’altro veicolo, responsabile del tamponamento, non si è fermato a prestare soccorso. Dopo lo schianto, ha ripreso la corsa e si è dato alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. È ora caccia al pirata della strada, con la Polizia Stradale impegnata a raccogliere testimonianze e immagini delle telecamere di sorveglianza presenti lungo il tratto per risalire alla sua identità.

Gli agenti intervenuti hanno effettuato i rilievi tecnici per stabilire la dinamica esatta dell’incidente. Le prime ipotesi parlano di alta velocità e di una mancata distanza di sicurezza, ma le indagini sono ancora in corso. L’auto in fuga avrebbe riportato danni evidenti alla parte anteriore, dettaglio che potrebbe facilitare le ricerche.

La tragica morte di Tina Spatarella ha scosso profondamente le comunità di Aversa e Sant’Antimo, dove la docente era conosciuta e stimata per il suo impegno nella scuola e per la dedizione verso gli studenti. Numerosi i messaggi di cordoglio apparsi sui social nelle ore successive alla notizia.

Il sindaco di Sant’Antimo, Massimo Buonanno, ha espresso il dolore dell’intera città: “L’intera comunità santantimese si unisce al dolore della famiglia della docente Tina Spatarella e a quello dell’Istituto comprensivo Don Milani/Pestalozzi per la tragica e prematura scomparsa dell’amata maestra. Che la terra ti sia lieve.”

Anche Ertilio Mezzacapo, ufficiale della Polizia Locale di Aversa, ha voluto ricordare la professoressa con parole toccanti: “La nostra concittadina deceduta stanotte nell’incidente a Villa Literno. La professoressa Tina Spatarella, insegnante in una scuola di Sant’Antimo. Condoglianze alla famiglia, riposa in pace.”

La vittima lascia due figli, profondamente sconvolti dalla notizia. I colleghi e gli alunni dell’Istituto Don Milani/Pestalozzi hanno espresso il proprio affetto ricordandola come un’insegnante appassionata, sempre pronta ad ascoltare e a sostenere i ragazzi, con quella sensibilità e umanità che la contraddistinguevano.

Nel frattempo, la Polizia Stradale continua le indagini per individuare il conducente in fuga. Gli agenti stanno analizzando i frammenti di carrozzeria rinvenuti sul luogo dello schianto e verificando se corrispondano a un determinato modello di vettura. È probabile che nelle prossime ore venga acquisito anche il materiale delle telecamere di videosorveglianza installate lungo la Domitiana e nei pressi dello svincolo di Villa Literno.



