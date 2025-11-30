Tragico incidente sulla Fondovalle Sangro: scontro frontale causa la morte di tre donne





Un tragico incidente ha scosso la comunità di Atessa, in provincia di Chieti, dove tre donne hanno perso la vita a seguito di uno scontro frontale avvenuto sulla strada statale 652 Fondovalle Sangro. L’incidente è avvenuto intorno alle 13:30 e ha coinvolto due veicoli: una Fiat Panda e una Ford Fiesta. A rendere nota la notizia è stata l’Anas, che ha comunicato la chiusura della strada in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso e indagine.





Secondo le prime ricostruzioni, le vittime viaggiavano a bordo della Ford Fiesta, identificata come Stefania Pantalone e Silvana Iezzi, entrambe residenti a Pennadomo. La terza vittima, Loredana Abbonizio, 64 anni, era un’operatrice sociosanitaria di Quadri, in servizio presso l’ospedale di Lanciano. Loredana si trovava alla guida della sua Fiat Panda e stava recandosi al lavoro al momento dell’incidente. Le salme delle tre donne sono state trasferite all’ospedale di Chieti per effettuare le autopsie necessarie.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente le forze dell’ordine, il personale del 118 e gli operatori dell’Anas, che stanno lavorando per ripristinare la circolazione. Nel frattempo, il traffico veicolare è stato deviato lungo le strade locali, con apposite indicazioni in loco per guidare gli automobilisti.

Questo incidente si inserisce in un weekend tragico per le strade italiane, caratterizzato da un alto numero di sinistri mortali. Nella notte, due ragazzi di 20 anni hanno perso la vita lungo la statale 106 nel Cosentino dopo che il loro veicolo si è scontrato con un’altra auto. In poche ore, tra la notte scorsa e il pomeriggio di oggi, si sono registrati cinque incidenti gravi in diverse regioni, tra cui Calabria, Sardegna, Abruzzo, Piemonte e Sicilia. Il bilancio complessivo parla di dieci vittime, molte delle quali giovanissime, e numerosi feriti.

Le autorità competenti stanno ora indagando sulle cause dell’incidente avvenuto sulla Fondovalle Sangro. Al momento, non si escludono varie ipotesi, tra cui un possibile errore di guida o condizioni stradali avverse. La dinamica esatta dell’incidente sarà chiarita solo dopo un’attenta analisi delle prove raccolte sul posto.

La comunità di Atessa e i comuni limitrofi sono stati colpiti duramente dalla notizia delle tre vittime, che erano ben conosciute e rispettate. La tragedia ha suscitato una forte reazione tra i residenti, che si uniscono nel cordoglio per la perdita di queste vite.

In un contesto più ampio, l’incidente sulla Fondovalle Sangro evidenzia la persistente problematica della sicurezza stradale in Italia. Ogni anno, migliaia di incidenti stradali si verificano nel paese, portando a un numero inaccettabile di vittime. Le autorità sono chiamate a intensificare gli sforzi per migliorare la sicurezza stradale, implementando misure preventive e aumentando la consapevolezza tra gli automobilisti.



