Tragico incidente sulla SP3 vicino a Matera: due morti e tre feriti, uno grave. Traffico deviato e comunità sconvolta

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina, domenica 6 luglio, intorno alle 6, lungo la Strada Provinciale 3, che collega Matera alla costa jonica lucana. Due automobili si sono scontrate frontalmente, causando la morte di due coniugi residenti proprio a Matera. Altre tre persone sono rimaste ferite, di cui una in condizioni critiche, e sono state trasportate d’urgenza all’ospedale “Madonna delle Grazie”. Per uno dei feriti è stato necessario l’intervento di un’eliambulanza del servizio 118 Basilicata Soccorso.





L’incidente, le cui cause sono ancora oggetto di indagine, è stato di una violenza tale da spingere uno dei veicoli fuori dalla carreggiata. L’auto è finita in una scarpata adiacente alla strada. Sul luogo della tragedia sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri, i Vigili del fuoco, il personale dell’Anas e i soccorritori del 118 per prestare i primi aiuti e avviare i rilievi necessari.

Per permettere le operazioni di soccorso e mettere in sicurezza l’area, il traffico è stato interrotto in entrambe le direzioni. Questo ha causato notevoli disagi agli automobilisti, molti dei quali si stavano dirigendo verso le località balneari della costa jonica, come Metaponto, approfittando della prima domenica di luglio. Le autorità hanno predisposto percorsi alternativi: i veicoli in uscita da Matera sono stati deviati verso Ferrandina Scalo e la Basentana, mentre chi proveniva da Metaponto è stato indirizzato verso Ginosa Marina o nuovamente verso la Basentana.

L’impatto ha riportato l’attenzione sui problemi legati alla sicurezza della SP3, già nota per essere teatro di numerosi incidenti stradali. Solo pochi mesi fa, a marzo, un altro scontro mortale aveva scosso la comunità locale. La strada è considerata particolarmente pericolosa a causa delle sue caratteristiche strutturali e del traffico intenso che la attraversa, soprattutto durante i periodi estivi.

La comunità di Matera è profondamente colpita dalla perdita dei due concittadini, descritta come improvvisa e devastante. Il dolore è palpabile tra i residenti, che si stringono attorno alle famiglie delle vittime. Intanto, le autorità continuano a lavorare per accertare le cause esatte dello scontro e valutare eventuali responsabilità.

L’episodio odierno si inserisce in un contesto più ampio di incidenti stradali che coinvolgono le arterie principali della regione. La necessità di interventi strutturali e di maggiore vigilanza su queste strade è un tema che torna ciclicamente al centro del dibattito pubblico.