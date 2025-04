Travolto da un’auto in retromarcia mentre gioca: bimbo di 8 anni grave nel Milanese

Un grave incidente è avvenuto nel pomeriggio di martedì 29 aprile a Vignate, una località situata nella Città Metropolitana di Milano. Un bambino di 8 anni è stato investito da un veicolo mentre giocava con il suo fratello gemello. L’incidente è avvenuto poco prima delle 18 lungo via Aldo Moro, e la dinamica esatta non è ancora stata completamente chiarita.





Secondo le prime ricostruzioni, il bambino stava giocando insieme al suo fratello gemello quando è stato colpito da un’auto. Non è ancora chiaro se i due bambini si trovassero sulla strada o nelle vicinanze di un’abitazione al momento dell’incidente. Alla guida del veicolo c’era un uomo di 84 anni, che avrebbe colpito il bambino mentre effettuava una retromarcia. Si ipotizza che l’anziano stesse uscendo da un cortile privato o da un parcheggio.

Dopo l’impatto, l’uomo si è fermato immediatamente per prestare soccorso al bambino ferito. I sanitari dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) sono giunti rapidamente sul luogo con un’ambulanza e un’automedica. Hanno trovato il bambino cosciente, ma con ferite gravi, in particolare agli arti superiori e inferiori. Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, il piccolo è stato trasportato con la massima urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, noto per la sua specializzazione in pediatria.

Le condizioni del bambino sono state descritte come gravi dai soccorritori, ma fortunatamente era cosciente al momento del trasporto in ospedale. Al momento, le autorità stanno lavorando per determinare la dinamica precisa dell’incidente e capire se ci siano responsabilità da parte del conducente o se si sia trattato di una tragica fatalità.

L’incidente ha scosso profondamente la comunità di Vignate. Gli abitanti del luogo si sono mostrati molto preoccupati per la sorte del giovane e sperano che possa riprendersi completamente dalle ferite riportate. Questo evento sottolinea l’importanza di prestare sempre la massima attenzione alla guida, specialmente nelle aree residenziali dove i bambini potrebbero giocare.

Le indagini sono ancora in corso per chiarire tutti gli aspetti dell’accaduto. Le autorità stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le prove per ricostruire con precisione l’incidente. Non sono stati ancora resi noti ulteriori dettagli su eventuali sanzioni o provvedimenti nei confronti del conducente dell’auto.

Nel frattempo, l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo sta fornendo al bambino tutte le cure necessarie per affrontare le gravi ferite riportate. La famiglia del piccolo è al suo fianco, sperando in una pronta guarigione. Questo tragico evento serve come monito sull’importanza della sicurezza stradale e della vigilanza costante, soprattutto in prossimità di aree frequentate da bambini.