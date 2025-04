Trevenzuolo sotto choc: operaio trovato morto dopo essere rimasto intrappolato in un macchinario in fiamme!

Un grave incidente sul lavoro ha avuto luogo oggi a Trevenzuolo, in provincia di Verona, dove un operaio ha tragicamente perso la vita. La tragedia si è verificata nella prima mattinata di mercoledì 2 aprile, presso la Anodall Extrusion, un’azienda metalmeccanica specializzata nella lavorazione dell’alluminio, situata in via del Lavoro. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto intorno alle 8, quando un incendio è divampato improvvisamente da un macchinario su cui l’operaio stava lavorando.





L’uomo è rimasto intrappolato sotto il macchinario in fiamme e, a causa delle gravi ferite riportate, è deceduto. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi medici del SUEM 118, che sono giunti sul posto insieme ai Vigili del Fuoco e ad altri soccorsi dopo la chiamata di emergenza fatta dai colleghi, non c’è stato nulla da fare per salvare la vita dell’operaio. L’incendio è stato domato rapidamente e la zona è stata messa in sicurezza, ma purtroppo le condizioni dell’uomo erano già critiche.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri e gli ispettori dello Spisal, il Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro. Saranno loro a dover ricostruire la dinamica esatta dell’incidente mortale e a verificare se l’azienda avesse adottato adeguate misure di sicurezza per proteggere i propri dipendenti.

Questo tragico evento si inserisce in un contesto più ampio di preoccupazione per la sicurezza sul lavoro, con un numero crescente di incidenti mortali che ha suscitato allerta tra le autorità e i sindacati. Le indagini dovranno chiarire se vi siano state negligenze da parte dell’azienda e quali misure preventive non siano state rispettate.

La comunità di Trevenzuolo è scossa da questa notizia, e i colleghi dell’operaio, visibilmente colpiti dall’accaduto, hanno espresso il loro dolore e la loro incredulità per la perdita di un compagno di lavoro. La sicurezza sul luogo di lavoro è un tema cruciale, e questo incidente sottolinea l’importanza di garantire che vengano rispettate le normative di sicurezza per prevenire tragedie simili in futuro.

Le autorità locali e i rappresentanti sindacali stanno già discutendo di come migliorare le condizioni di lavoro e aumentare la vigilanza per evitare che simili incidenti si ripetano. È fondamentale che le aziende investano in formazione e attrezzature adeguate per garantire la sicurezza dei lavoratori.