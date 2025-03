“Troppo facile così”. Grande Fratello, polemiche su Tommaso per Mariavittoria

Occhi puntati su Tommaso Franchi, ex concorrente del Grande Fratello, che dopo la recente eliminazione dal reality è finito al centro di accese discussioni online. L’idraulico toscano, che durante la sua permanenza nella Casa aveva avuto una relazione con Mariavittoria Minghetti, attualmente ancora in gara, è stato criticato per alcuni comportamenti sui social che hanno attirato l’attenzione del pubblico e degli esperti di gossip.





Secondo quanto riportato da una fonte anonima e condiviso dall’esperta di gossip Deianira Marzano, Tommaso avrebbe intrapreso una serie di azioni sui social media che coinvolgono direttamente Mariavittoria, alimentando dubbi sulla natura attuale del loro rapporto. Non è chiaro se i due siano ancora una coppia o se la relazione sia terminata, ma il comportamento di Franchi ha scatenato una valanga di reazioni, dividendo il pubblico tra sostenitori e critici.

Tra i commenti più severi spicca quello della stessa Deianira Marzano, che non ha esitato a sottolineare come partecipare a un programma come il Grande Fratello comporti inevitabilmente l’esposizione al giudizio pubblico. “Se vai al GF devi accettare le critiche. Se non ti sta bene, te ne resti a casa tua”, ha dichiarato senza mezzi termini l’esperta di gossip, ribadendo che la notorietà acquisita grazie al reality non è priva di conseguenze.

Le polemiche nascono in un momento delicato per Mariavittoria Minghetti, attualmente al televoto contro Chiara Cainelli. Alcuni ipotizzano che le azioni di Tommaso Franchi sui social siano un tentativo di proteggere la giovane concorrente dai numerosi commenti negativi che circolano in rete. Tuttavia, questa strategia non sembra aver placato le critiche nei confronti dell’ex gieffino, che continua a essere preso di mira da una parte del pubblico.

Nel frattempo, all’interno della Casa, Mariavittoria Minghetti si è distinta per alcune dichiarazioni che non sono passate inosservate. In un momento di confronto con gli altri concorrenti, la giovane ha scherzosamente definito Zeudi “pesante come un macigno”, suscitando reazioni divertite tra i presenti. Poco dopo, sempre con tono ironico, ha lanciato un appello al pubblico, chiedendo di essere liberata dopo i lunghi mesi trascorsi nel reality. “Non ce la faccio più, voglio uscire. Sono stanca di stare con le stesse persone”, ha affermato ridendo.

L’attesa per la finale del Grande Fratello, prevista per lunedì 31 marzo, è ormai alle stelle. Durante l’ultima puntata, condotta da Alfonso Signorini, verrà proclamata la vincitrice di questa edizione tra Zeudi e Helena Prestes, entrambe considerate tra le favorite. Per Mariavittoria Minghetti, invece, il destino dipenderà dall’esito del televoto contro Chiara Cainelli, un confronto che si preannuncia serrato.

Nonostante le polemiche, è probabile che sia Tommaso Franchi che Mariavittoria Minghetti cercheranno di lasciarsi alle spalle le tensioni del reality una volta terminata l’edizione. La loro relazione, che ha suscitato grande interesse durante il programma, potrebbe trovare nuova stabilità lontano dai riflettori e dalle critiche del pubblico. Resta da vedere se i due riusciranno a ricostruire il loro rapporto o se le recenti vicende segneranno una rottura definitiva.