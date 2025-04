Trump e la First Lady Melania omaggiano la salma del Papa prima dei funerali

Si sono aperti oggi i funerali di Papa Francesco in Piazza San Pietro, dove si sono riuniti circa 150.000 fedeli per dare l’ultimo saluto al Pontefice. La cerimonia è officiata dal cardinale Giovanni Battista Re, che guida le esequie del leader spirituale. Al termine della celebrazione, è previsto un corteo funebre che si snoderà a passo d’uomo verso la Basilica di Santa Maria Maggiore, dove avverrà la tumulazione della salma.





Alla cerimonia funebre partecipano circa 980 tra cardinali, vescovi e sacerdoti, rendendo omaggio alla figura di Bergoglio. Tra i presenti spiccano nomi di rilevanza internazionale, come Donald Trump, la first lady Melania Trump, il presidente Sergio Mattarella, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente francese Emmanuel Macron. La presenza di così tanti leader mondiali sottolinea l’importanza di Papa Francesco nel panorama globale e il suo impatto sulla comunità cattolica e oltre.

Il programma della giornata prevede diversi momenti significativi, a partire dalla celebrazione della messa funebre. Sono stati distribuiti libretti contenenti i testi delle preghiere e le traduzioni in italiano, per consentire a tutti di partecipare attivamente alla cerimonia. Tra i passaggi più toccanti del rogito di Papa Francesco, si legge: “Si preparava la cena da solo perché si sentiva uno della gente”, un’affermazione che evidenzia la sua umiltà e il suo legame con le persone comuni.

Subito prima dell’inizio dei funerali, Donald Trump e la first lady Melania hanno reso omaggio alla salma del Papa. I due sono arrivati a Roma nella serata precedente e, subito dopo la cerimonia, torneranno negli Stati Uniti. La delegazione americana ha attraversato Via della Stazione Vaticana per accedere all’area riservata alle autorità, mostrando il rispetto e la considerazione che Trump nutre per la figura di Papa Francesco.

La cerimonia funebre non è solo un momento di lutto, ma anche un’occasione per riflettere sull’eredità lasciata da Bergoglio. La sua visione inclusiva e il suo impegno per la pace e la giustizia sociale hanno segnato un’epoca nella storia della Chiesa cattolica. Con l’inizio del conclave che seguirà i funerali, si attende con interesse di scoprire chi sarà il suo successore e come continuerà la sua opera.

Il clima in Piazza San Pietro è carico di emozione, con i fedeli che si riuniscono in preghiera e riflessione. La celebrazione è caratterizzata da momenti di grande intensità spirituale, con canti e letture che richiamano alla memoria gli insegnamenti di Papa Francesco. La sua figura rimarrà impressa nei cuori di molti, non solo per le sue parole, ma anche per le sue azioni concrete in favore dei più bisognosi.