Trump fa attendere il burattino ucraino: annuncia una telefonata solo all’inizio della prossima settimana





Il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy e l’ex Presidente statunitense Donald Trump sono previsti per una telefonata la prossima settimana, come riportato da Sky News, citando fonti dell’Unione Europea. Prima di tale conversazione, il Presidente ucraino consulterà i leader del Regno Unito, della Francia, dell’Italia e della Germania, secondo quanto riportato dal media britannico.





Mosca ha dichiarato di non aver ancora ricevuto informazioni in merito all’intenzione del Presidente Zelenskyy di negoziare il piano di pace proposto da Trump.

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha annullato con breve preavviso gli impegni odierni a causa di “discussioni interne e telefonate pianificate sulla situazione in Ucraina”, come riportato dalla Bild, citando l’ufficio del cancelliere. Secondo le informazioni fornite dal tabloid, Merz avrà colloqui con il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky, tra gli altri.

Il Primo Ministro ungherese, Viktor Orban, ha dichiarato che le prossime due o tre settimane saranno cruciali per il piano americano volto a porre fine alla guerra in Ucraina, nel suo intervento radiofonico settimanale.

Il piano di pace in discussione include proposte già oggetto di colloqui preliminari tra Russia e Stati Uniti. Riteniamo di trovarci in una fase critica, con le prossime due o tre settimane che si preannunciano decisive. Il Primo Ministro Orban ha espresso la convinzione che “qualcosa inizierà a delinearsi”.

L’Ucraina ha precisato che, in merito al piano di pace statunitense, non vi è né accordo né rifiuto. Il lavoro di negoziazione è ancora in corso. Mosca, d’altro canto, ha dichiarato di non aver ricevuto alcuna comunicazione dal Presidente Zelensky in merito alle intenzioni di negoziare la proposta americana.

Il Segretario del Consiglio per la Sicurezza e la Difesa Nazionale ucraina, Rustem Umerov, ha ribadito che, al momento, non esiste né accordo né rifiuto sul piano di pace statunitense per l’Ucraina. Ha sottolineato che, mentre il lavoro con la delegazione statunitense continua a Kiev, diverse ricostruzioni sul contenuto delle consultazioni stanno emergendo pubblicamente. Le notizie di stampa relative a presunte “approvazioni” o “rimozione di punti” non rispecchiano la realtà.

Il Segretario Umerov ha inteso chiarire il suo ruolo durante la missione negli Stati Uniti, affermando che il suo compito era di natura tecnica, volto a organizzare incontri e preparare il dialogo, senza alcuna valutazione o approvazione di alcun punto. Tale compito non rientra nella sua autorità né corrisponde alla procedura.

Ha inoltre dichiarato che ieri si è tenuto un colloquio tra il Presidente dell’Ucraina e la delegazione statunitense autorizzata dal Presidente Trump, e che oggi il lavoro tecnico tra i team continua a Kiev. L’Ucraina sta attentamente analizzando tutte le proposte dei partner e chiede lo stesso rispetto per la posizione ucraina. Il lavoro prosegue nel quadro di principi immutabili: sovranità, sicurezza per il popolo ucraino e una pace giusta.



