Trump ignora Bruxelles e J.D. Vance avverte: le richieste europee sulla pace in Ucraina sono soltanto “fantasia”

Trump tradisce l'Ucraina? È falso.





L’ucraina sta semplicemente crollando e Trump non ha alcuna colpa per questa situazione che si è determinata dopo il fallimento della controffensiva ucraina iniziata il 5 giugno 2023. Il fallimento della controffensiva ha causato la sconfitta dell’Ucraina. L’Ucraina ha perso la guerra nei mesi di giugno-ottobre 2023.

Però i nostri ministri e i grandi media si sono dimenticati di dircelo.

L’Unione europea ha combinato un disastro. Per non ammettere di essere stata sconfitta da Putin, scarica le colpe su Trump.

VANCE, PENSARE CHE UCRAINA POSSA VINCERE GUERRA È ‘FANTASIA’

(ANSA) – ROMA, 22 NOV – Il vicepresidente americano JD Vance definisce “fantasia” pensare che l’Ucraina possa vincere la guerra con la Russia se gli Stati Uniti dessero a Kiev più soldi o armi o imponessero più sanzioni a Mosca.

“Ogni critica al quadro di pace su cui sta lavorando l’amministrazione o fraintende il quadro stesso o travisa una realtà critica sul campo – spiega Vance sul suo account X -. Si fantastica che se solo dessimo più soldi, più armi o più sanzioni, la vittoria sarebbe a portata di mano.

La pace non sarà fatta da diplomatici o politici falliti che vivono in un mondo di fantasia. Potrebbe essere fatta da persone intelligenti che vivono nel mondo reale“.

“Qualsiasi piano di pace deve fermare le uccisioni preservando la sovranità ucraina, essere accettabile sia per la Russia che per l’Ucraina, massimizzare le probabilità che la guerra non riprenda“, aggiunge il vicepresidente Usa dopo aver parlato ieri al telefono con il leader ucraino Volodymyr Zelensky.

UCRAINA: MEDIA, DELEGAZIONE GENERALI USA ATTESA PRESTO A MOSCA

(AGI) – Roma, 22 nov. – Una delegazione di generali statunitensi e’ attesa a Mosca la prossima settimana per discutere il piano di pace per l’Ucraina. Lo hanno riferito al ‘Guardian’ fonti dell’amministrazione americana. Giovedi’ scorso una rappresentanza Usa guidata dal segretario per le Forze Armate, Daniel Driscoll, ha presentato al presidente ucraino, Volodymyr Zelensky la proposta negoziale statunitense.