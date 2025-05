Trump si congratula con Papa Leone XIV: “Entusiasta di incontrare il primo Papa americano”

Il cardinale Robert Francis Prevost, originario di Chicago, è stato eletto Papa con il nome di Leone XIV, segnando un momento storico come primo Pontefice di origine americana. L’annuncio è stato dato dal cardinale protodiacono Dominique Mamberti dalla Loggia delle Benedizioni in piazza San Pietro, utilizzando la tradizionale formula “Habemus Papam”. L’elezione è avvenuta al termine del Conclave, durato due giorni, dopo la morte di Papa Francesco.





Le reazioni non si sono fatte attendere, tra cui quelle del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha espresso il suo entusiasmo per la storica elezione. “Congratulazioni al cardinale Robert Francis Prevost. È un onore realizzare che è il primo Papa americano”, ha dichiarato. In un post pubblicato su Truth Social, ha aggiunto: “Non vedo l’ora d’incontrare Papa Leone XIV. Sarà un momento molto significativo”. Successivamente, durante un evento alla Casa Bianca, accompagnato dalla first lady Melania, Trump ha commentato in tono scherzoso: “Ho visto il fumo, ma non ho visto il Papa”. Poco dopo è giunto l’annuncio ufficiale e l’affaccio del nuovo Pontefice per la tradizionale benedizione Urbi et Orbi.

Il nuovo Papa, che ha scelto il nome di Leone XIV, ha 69 anni ed è un membro dell’Ordine degli Agostiniani. Nato a Chicago, ha dedicato gran parte della sua vita al servizio della Chiesa come missionario in America Latina. È stato un collaboratore stretto di Papa Francesco, con cui aveva instaurato un legame profondo durante gli anni di attività pastorale. Sebbene il suo nome non fosse tra i favoriti per l’elezione, è stato scelto dai cardinali, superando candidati più quotati come Pietro Parolin, Pierbattista Pizzaballa e Luis Antonio Tagle.

La sua elezione rappresenta una svolta significativa, considerando che molti ritenevano improbabile la scelta di un Pontefice americano a causa del peso geopolitico degli Stati Uniti. Tuttavia, la sua esperienza internazionale e il suo impegno per il dialogo e la pace sembrano aver giocato un ruolo cruciale nella decisione.

Durante il suo primo discorso come Papa, Leone XIV ha lanciato un appello per la pace e l’unità globale. “La pace sia con voi”, ha esordito, ricordando le parole di Papa Francesco. Ha proseguito sottolineando l’importanza dell’amore divino e della solidarietà tra i popoli: “Dio ci vuole bene, Dio vi ama a tutti e il male non prevarrà”. Ha poi invitato tutti a lavorare insieme per costruire ponti attraverso il dialogo e l’incontro: “Siamo discepoli di Cristo. Cristo ci precede. Il mondo ha bisogno della sua luce”.

L’elezione di Leone XIV segna un nuovo capitolo per la Chiesa cattolica. La sua esperienza e il suo impegno per i valori cristiani saranno fondamentali per affrontare le sfide future. Con la sua nomina, la Chiesa si apre ulteriormente a una dimensione internazionale, riflettendo la diversità e l’universalità del cattolicesimo.

Robert Francis Prevost, ora Leone XIV, continuerà a guidare la Chiesa con un messaggio di pace e speranza, seguendo le orme dei suoi predecessori e affrontando le sfide del mondo contemporaneo con coraggio e determinazione.