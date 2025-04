Turisti traumatizzati: quattro ore di volo accanto a un cadavere!

Dopo una vacanza che li ha portati anche in Italia, Mitchell Ring e Jennifer Colin hanno vissuto un’esperienza drammatica, ben lontana da quella che avevano immaginato. Durante un volo della Qatar Airways partito da Melbourne (Australia) e diretto a Doha (Qatar), una passeggera si è sentita male nel corridoio subito dopo essere andata in bagno.





Il signor Ring ha raccontato al Mirror: “Purtroppo, la signora non è riuscita a sopravvivere, ed è stato terribile vedere la scena”. Gli assistenti di volo hanno tentato di spostare il corpo della donna, portando una poltrona per cercare di sistemarla in business class. Tuttavia, a causa delle dimensioni della donna, non sono riusciti a farla passare attraverso il corridoio.

Dopo aver constatato che c’erano posti liberi accanto alla coppia, gli assistenti di volo hanno deciso di posizionare il corpo della donna deceduta accanto a Mitchell e Jennifer, coprendola per il resto del volo, che comprendeva le quattro ore rimanenti fino a Doha. Successivamente, Jennifer è stata invitata da un altro passeggero a spostarsi, lasciando Mitchell da solo con il corpo per il resto del viaggio, che è durato complessivamente 13 ore e mezza.

Una volta atterrato l’aereo a Doha, la coppia è stata costretta a restare a bordo mentre la polizia e il personale medico si occupavano delle indagini necessarie. “Le avevano messo delle coperte addosso, le hanno tolte e hanno cominciato a esaminarla mentre eravamo ancora seduti ai nostri posti”, ha aggiunto Mitchell.

In un’intervista a A Current Affair, Mitchell ha dichiarato: “Non è stato affatto piacevole. La compagnia ha un dovere di assistenza verso i suoi clienti e il suo personale. Avrebbero dovuto contattarci per chiederci se avevamo bisogno di supporto o di un aiuto psicologico. Non so bene come mi sento e vorrei parlare con qualcuno per assicurarmi che stia bene.”

La coppia ha evidenziato che l’incidente ha “rovinato” la loro vacanza, che includeva anche una visita a Venezia. Attualmente si trovano ancora in Italia, in attesa di rientrare in Australia. Jennifer ha commentato: “Sto cercando di affrontare al meglio una situazione difficile, ma siamo in vacanza e vogliamo comunque cercare di divertirci.”

Questo tragico evento ha suscitato una serie di reazioni da parte di altri passeggeri e dei media, portando alla luce le problematiche legate alla gestione delle emergenze a bordo degli aerei. La coppia ha espresso il desiderio di ricevere supporto psicologico dopo l’esperienza traumatica, sottolineando l’importanza di un adeguato intervento da parte delle compagnie aeree in situazioni del genere.

Il volo della Qatar Airways ha messo in evidenza la necessità di una maggiore attenzione alle procedure di emergenza e al benessere dei passeggeri. La compagnia aerea ha il dovere di garantire che i propri clienti si sentano al sicuro e supportati, soprattutto in situazioni così delicate.