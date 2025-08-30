Turni massacranti e paghe da un euro l’ora: scatta il sequestro di un autolavaggio nel Senese





Un’indagine condotta dai Carabinieri ha portato alla luce una situazione di grave sfruttamento lavorativo in un autolavaggio situato a Torrita di Siena, dove quattro lavoratori di origine straniera erano sottoposti a condizioni estremamente dure e pagati in modo irrisorio. L’operazione investigativa, avviata lo scorso aprile, ha svelato dettagli inquietanti sul trattamento riservato ai dipendenti e ha portato al sequestro preventivo di beni per un valore di circa 40mila euro.





Secondo quanto emerso, i lavoratori erano costretti a turni giornalieri che oscillavano tra le 10 e le 13 ore, senza alcuna pausa né giorni di riposo settimanale. La retribuzione era scandalosamente bassa: solo 1 euro per ogni ora di lavoro. Inoltre, tre di loro vivevano all’interno dell’autolavaggio stesso, in condizioni definite “degradanti” dai militari che hanno condotto le indagini. L’ambiente, oltre a essere inidoneo, presentava gravi carenze dal punto di vista igienico-sanitario.

L’operazione investigativa, condotta dai Carabinieri del Nucleo dell’Ispettorato del Lavoro di Siena in collaborazione con il Nucleo Forestale di Rapolano Terme, si è concentrata sull’impiego di manodopera irregolare nel settore degli autolavaggi. Durante le verifiche, gli inquirenti hanno accertato che i lavoratori erano sottoposti a condizioni di sfruttamento, approfittando del loro stato di bisogno. L’imprenditore coinvolto è ora indagato per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Gli accertamenti hanno rivelato che i dipendenti non solo erano sottoposti a turni estenuanti e pagati pochissimo, ma vivevano anche in condizioni al limite della sopportazione umana. Secondo una nota rilasciata dai Carabinieri, gli alloggi forniti dal datore di lavoro erano situati direttamente nell’autolavaggio e presentavano gravi problemi strutturali e igienici. Gli spazi erano insufficienti e non garantivano alcuna dignità ai lavoratori.

Il fenomeno dello sfruttamento lavorativo non è nuovo nel settore degli autolavaggi, dove spesso si verificano casi di caporalato e impiego irregolare di manodopera straniera. L’indagine condotta a Torrita di Siena ha messo in evidenza come alcune attività sfruttino la vulnerabilità economica e sociale dei lavoratori stranieri, costringendoli ad accettare condizioni disumane pur di ottenere un impiego.

La retribuzione di 1 euro all’ora rappresenta non solo una violazione delle normative sul lavoro ma anche un grave abuso nei confronti dei diritti fondamentali dei lavoratori. Il caso è stato segnalato alle autorità competenti, che stanno valutando ulteriori azioni legali nei confronti dell’imprenditore coinvolto.

L’indagine è partita da controlli mirati effettuati lo scorso aprile, quando i Carabinieri hanno iniziato a monitorare alcune attività sospette nel settore degli autolavaggi. Le verifiche hanno rapidamente portato alla luce una rete di sfruttamento che coinvolgeva almeno quattro lavoratori stranieri. La situazione è stata descritta dai militari come “drammatica”, con dipendenti costretti a lavorare in condizioni fisiche e psicologiche estremamente difficili.

Lo sfruttamento lavorativo rappresenta una piaga sociale che colpisce in particolare i settori dove la manodopera è meno qualificata e più vulnerabile. I lavoratori stranieri, spesso privi di documenti regolari o in situazioni economiche precarie, diventano facili vittime di imprenditori senza scrupoli. In questo caso, l’imprenditore avrebbe approfittato dello stato di bisogno dei suoi dipendenti per imporre condizioni di lavoro al limite della legalità.

Il sequestro preventivo di beni per un valore complessivo di circa 40mila euro rappresenta un primo passo verso la giustizia per le vittime dello sfruttamento. Tuttavia, il caso di Torrita di Siena solleva interrogativi più ampi sulla necessità di intensificare i controlli e le misure preventive per contrastare il fenomeno del caporalato e dello sfruttamento lavorativo.



