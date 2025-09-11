Tutti in città conoscono la “macchina dei gatti” — ma nessuno si chiede chi l’abbia lasciata lì.





È parcheggiata dietro il vecchio magazzino dei pavimenti da anni: arrugginita, senza ruote, quasi inghiottita dalle erbacce. Quasi tutti ci passano davanti senza degnarla di uno sguardo. Ma se guardi bene, il sedile posteriore respira.





Coperte. Ciotole. Pelo.

Gatti. Almeno otto.

Nessuno se ne prende la responsabilità. Nessuno li nutre. Eppure, in qualche modo, sopravvivono.

A volte appaiono una lattina appena aperta lasciata sul marciapiede, o un sacco di crocchette mezzo vuoto nascosto sotto il sedile del passeggero. Sul cruscotto c’è sempre un asciugamano piegato con cura, come se qualcuno continuasse a rimboccar loro le coperte la notte.

Ho chiesto al commesso del negozio all’angolo. Ha detto: “Ah sì, la macchina dei gatti. È lì da sempre.”

Ho chiesto all’addetto alla manutenzione. Ha risposto: “Sono gatti puliti, non danno fastidio a nessuno.”

Ho chiesto alla donna della mensa della chiesa. Ha sospirato e ha detto soltanto: “Non sono i gatti a preoccuparmi. È colui che aspettano.”

Quella frase mi ha colpito.

Perché quando l’ha detta, ha abbassato lo sguardo lungo la strada, come se si aspettasse che qualcuno spuntasse da un momento all’altro.

Ci ho pensato tutta la notte. Chi potevano aspettare? Perché lasciare dei gatti in una vecchia carcassa arrugginita? Perché continuare a nutrirli senza mai mostrarsi?

La mattina dopo andai fino al magazzino. L’aria odorava di calcestruzzo bagnato e ruggine. L’auto era lì come sempre: la vernice blu appena visibile sotto le scaglie marroni. I gatti mi osservavano dai finestrini. Uno stiracchiato sul sedile posteriore, un altro saltato sul cofano a fare la guardia.

Mi piegai e sussurrai: “Chi si prende cura di voi?”

Loro si limitarono a sbattere le palpebre, con le code che si muovevano lente, gli occhi che riflettevano la luce pallida.

Quella sera portai una piccola scatoletta di tonno e la lasciai sul marciapiede. Non vidi nessuno, ma la mattina seguente la scatoletta era sparita — pulita, come lavata e portata via.

E così divenne un’abitudine. Ogni due o tre giorni lasciavo del cibo. E ogni volta al mattino non c’era più. I gatti divennero più curiosi nei miei confronti. Cominciarono a miagolare piano quando mi avvicinavo, a strofinarsi contro il bordo della portiera, a guardarmi con occhi calmi e fiduciosi.

Ma non vidi mai l’altra persona.

Fino a una notte.

Era tardi, quasi mezzanotte. Non riuscivo a dormire e decisi di fare una passeggiata. La strada era silenziosa, solo il rumore lontano di un camion in autostrada. Avvicinandomi al magazzino, notai un movimento. Una figura piegata accanto all’auto, una torcia che mandava una luce fioca.

Mi nascosi dietro una pila di pallet. La figura aprì una borsa e mise giù delle ciotole di cibo, accarezzando ogni gatto sulla testa. I gatti la conoscevano bene: le si strusciavano addosso, facendo le fusa come con qualcuno di famiglia.

La figura sistemò l’asciugamano sul cruscotto, poi tirò fuori un foglio piegato e lo mise con cura sotto il tergicristallo. Restò immobile per un lungo momento, fissando l’auto, poi si allontanò lentamente lungo il vicolo, sparendo nella notte.

Non la seguii. C’era qualcosa nel suo modo di muoversi, lento e pesante, come se ogni passo portasse con sé un peso che mi fece esitare.

La mattina dopo, il biglietto era ancora lì.

Non so bene perché, ma lo presi. C’era scritto, con una calligrafia tremante:

“Quando posso tornerò. Se vedi questo, prenditi cura di loro. Per favore.”

Nessun nome. Nessuna spiegazione. Solo questo.

Per giorni non riuscii a smettere di pensarci. Chi l’aveva scritto? Perché sparire? Malattia? Paura? Fuga da qualcosa?

Poi, un sabato, la vidi di nuovo. Non di notte, ma in pieno giorno. Stavo passando in bici e la scorsi: una donna anziana, forse sulla sessantina inoltrata, con una giacca di jeans sbiadita. Era inginocchiata accanto all’auto, parlava sottovoce ai gatti.

Rallentai ma non mi fermai. Lei alzò lo sguardo, e per un attimo i nostri occhi si incrociarono. Erano stanchi, ma dentro brillava una lucidità tagliente, come se avesse vissuto più di quanto la maggior parte delle persone potrebbe sopportare.

Avrei voluto dirle qualcosa, ma prima che aprissi bocca si voltò e sparì dietro il magazzino.

Continuai a cercarla nelle settimane successive. Lasciai dei biglietti sotto il tergicristallo: “So che ti prendi cura di loro. Possiamo parlare?” Nessuna risposta.

Eppure i gatti continuavano a stare bene. Qualcuno si occupava di loro, forse entrambi.

Finché arrivò la svolta.

Una notte di pioggia vidi lampeggiare le luci blu. Due volanti parcheggiate vicino al magazzino. Agenti con torce setacciavano la zona. I gatti rintanati nell’auto, gli occhi spalancati. Mi avvicinai facendo finta di essere un curioso come gli altri.

Uno degli agenti disse piano all’altro: “È tornata. I vicini hanno detto di averla vista.”

L’altro sospirò: “Non è pericolosa. Solo testarda. Povera donna, da quando le è morto il figlio vive così.”

Quelle parole mi gelarono. Suo figlio?

Col tempo, grazie alle voci in città, ricostruì la storia. La donna si chiamava Marta. Anni prima, suo figlio aveva avuto un incidente d’auto proprio vicino al magazzino. L’auto piena di gatti era stata la sua.

Dopo la sua morte, Marta non riuscì a separarsene. La trascinò dietro al magazzino, dove nessuno l’avrebbe rimossa. Poi, inspiegabilmente, i gatti cominciarono ad arrivare. Randagi, abbandonati, persi: tutti finirono lì.

Marta iniziò a nutrirli, convinta che fossero un segno. Alcuni dicevano che li vedesse come lo spirito del figlio. Altri sussurravano che semplicemente avesse bisogno di qualcosa da amare, per riempire il vuoto che lui aveva lasciato.

Qualunque fosse la verità, continuò a tornare, anche quando la polizia cercava di allontanarla, anche quando il magazzino cambiò proprietari, anche quando i vicini si lamentavano.

E improvvisamente capii le parole della donna della chiesa: “Non sono i gatti a preoccuparmi. È chi stanno aspettando.”

Stavano aspettando Marta.

Alla fine, riuscii a parlarle. Era seduta su una cassa, spazzolava uno dei gatti con un vecchio pettine. La giacca inzuppata dalla pioggia, eppure non se ne accorgeva.

Mi avvicinai piano. “Ciao,” dissi sottovoce. “Ti ho vista qui.”

Lei mi guardò con diffidenza. “Passano in tanti.”

“Ma non tutti portano da mangiare.”

Mi scrutò, poi annuì. “Sei tu quello del tonno.”

Sorrisi. “Colpevole.”

Per un po’ mi fissò senza dire nulla. Poi batté con la mano sulla cassa accanto a sé. Mi sedetti.

I gatti si muovevano tra noi come un’onda, le code che sfioravano le mie mani, gli occhi pieni di fiducia. Marta accarezzava quello in grembo. “Mi tengono in vita,” mormorò.

Restai in silenzio.

“La vita di mio figlio erano gli animali,” continuò. “Portava sempre a casa qualche randagio. Quando se n’è andato, pensavo che sarei andata anch’io. Poi, un giorno, quest’auto — la sua auto — si riempì di gatti. Come se lo sapessero. Come se me li avesse mandati lui. Allora sono rimasta.”

Le sue parole mi colpirono profondamente.

Da allora andai spesso a trovarla. A volte restavamo insieme in silenzio, a guardare i gatti. Altre volte raccontava storie sul figlio: di come riparava biciclette, di come dava il cibo di nascosto al cane del vicino, di quanto odiava arrivare in ritardo.

La polizia passava ancora, ma senza insistere troppo. Forse avevano capito.

Poi, un giorno, l’auto era vuota. Niente gatti. Niente coperte. Solo uno scheletro di metallo.

Andai di corsa alla mensa della chiesa. La donna mi sorrise con dolcezza: “Sono venuti quelli del rifugio. Marta alla fine ha accettato. Ha detto che era il momento.”

“Il momento di cosa?” chiesi.

“Di andare a vivere con la sorella. Ha detto di ringraziare il ragazzo che portava il tonno.”

Ci misi un attimo a capire che parlava di me.

Quella sera tornai al magazzino. L’auto sembrava più piccola senza i gatti. Vuota. Mi sedetti sul cofano, la pioggia che bagnava la giacca, e pensai a Marta.

Non la rividi più. Ma seppi che quasi tutti i gatti erano stati adottati. Alcuni in coppia, altri in famiglie con bambini.

Ed è allora che compresi: era ciò che lei voleva da sempre. Non solo mantenerli in vita, ma vederli al sicuro, amati, liberi di andare avanti — anche se lei non ci era riuscita per anni.

Capì anch’io la lezione. A volte restiamo aggrappati a cose rotte perché sono l’ultimo legame con chi abbiamo perso. Ma lasciar andare non cancella l’amore. Lo libera. Gli permette di diffondersi, proprio come quei gatti che hanno trovato nuove case.

Ora, ogni volta che passo davanti a quel parcheggio vuoto, non vedo solo ruggine. Vedo un coraggio silenzioso. Quello che serve per sopravvivere al dolore, per nutrire la vita quando stenti persino a nutrire te stesso, e per dire addio finalmente, quando è ora.

Così, se mai passerai davanti a un angolo dimenticato della tua città — un’auto abbandonata, un luogo di cui la gente parla solo a bassa voce — guardalo meglio. Potrebbe nascondere una storia. Una storia che ti ricorda cosa significa andare avanti, avere cura, lasciare andare.

Perché a volte, sono proprio le vite più piccole — quelle accoccolate sul sedile posteriore di una macchina dimenticata — a portare le lezioni più grandi.

Se questa storia ti ha toccato, condividila con qualcuno che ha bisogno di un promemoria sull’amore, sulla perdita e sulla forza di andare avanti.



