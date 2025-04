Uccide la moglie a Bitonto e chiama i carabinieri: “Venite”. Tragedia familiare nel Barese

Un tragico episodio ha scosso la comunità di Mariotto, una frazione di Bitonto, situata a circa quaranta chilometri da Bari. Questa mattina, un uomo di 75 anni ha accoltellato a morte la moglie, di un anno più giovane, nella loro abitazione. Dopo aver commesso l’omicidio, l’uomo ha contattato i carabinieri, ammettendo il delitto con la frase: “L’ho uccisa, venite.”





I carabinieri della compagnia di Modugno sono intervenuti rapidamente, arrivando in via della Libertà, vicino a piazza Roma. All’interno dell’abitazione, hanno trovato l’uomo barricato nel bagno. Dopo aver forzato l’ingresso, i militari lo hanno arrestato senza incontrare resistenza. Il corpo della donna, colpita ripetutamente con un’arma da taglio, è stato trovato nell’appartamento.

Le prime informazioni indicano che il pensionato avrebbe tentato di togliersi la vita subito dopo l’omicidio, ma senza successo. Le forze dell’ordine stanno ora conducendo indagini approfondite per determinare la dinamica esatta dei fatti e il motivo che ha spinto l’uomo a compiere un gesto così drammatico. L’area è stata isolata e chiusa al traffico, mentre l’abitazione è sotto sequestro. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e prove per chiarire il contesto familiare e relazionale della coppia.

La comunità di Mariotto è profondamente colpita da questa tragedia domestica. Francesco Paolo Ricci, sindaco di Bitonto, ha espresso il dolore della comunità con parole toccanti: “È stata spezzata una vita e con essa il respiro dell’intera comunità.” Ha poi aggiunto: “Nel tempo pasquale, in cui la sofferenza della Madonna Addolorata ci parla di un dolore muto, lacerante, questo fatto risuona con un’eco ancora più cupa. Non ci sono parole giuste. C’è solo il silenzio di chi osserva l’ingiustizia e ne resta ferito – continua il primo cittadino – Bitonto oggi è ferita. E piange in silenzio con Mariotto, con chi ha conosciuto questa donna, con chi ne sentirà l’assenza.”

Il femminicidio di Mariotto rappresenta un ennesimo caso di violenza tra le mura domestiche, sollevando interrogativi sul fenomeno dei femminicidi in Italia. Le autorità locali e nazionali stanno lavorando per affrontare questa piaga sociale, cercando di prevenire futuri episodi attraverso campagne di sensibilizzazione e interventi mirati.

La comunità si stringe attorno ai familiari della vittima, offrendo supporto e solidarietà in un momento di profondo dolore. Le indagini proseguono, con l’obiettivo di fare piena luce su questa tragica vicenda e di garantire giustizia alla vittima.