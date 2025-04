Uccise con il Suv il ladro della sua borsa, Cinzia Dal Pino a giudizio

Non è ancora stata notificata a Cinzia Dal Pino l’informativa riguardante la chiusura delle indagini relative all’omicidio volontario del ladro che le aveva rubato la borsetta. L’incidente si è verificato lo scorso 8 settembre a Viareggio, quando la 65enne ha travolto il ladro con il suo SUV, fuggendo subito dopo. Secondo fonti vicine al caso, l’atto di conclusione dell’inchiesta sarebbe pronto per il deposito, e il suo avvocato, Enrico Marzaduri, ha comunicato al Corriere della Sera di aver dialogato con il pubblico ministero responsabile del fascicolo, il quale ha confermato che la notifica della conclusione delle indagini è attesa nei prossimi giorni.





Cinzia Dal Pino è accusata di omicidio volontario sulla base delle registrazioni delle telecamere di sorveglianza di un negozio di nautica. Il video, della durata di un minuto e 20 secondi, mostra il 54enne senzatetto mentre si allontana con la borsa appena sottratta. Poco dopo, il ladro viene travolto dal SUV della donna, che lo scaraventa contro la vetrina del negozio prima di allontanarsi.

In seguito all’incidente, Dal Pino era stata posta agli arresti domiciliari con un braccialetto elettronico. Durante le indagini, gli inquirenti hanno acquisito filmati da altre telecamere presenti lungo la strada, che hanno permesso di ricostruire la dinamica dell’incidente. Davanti al giudice per le indagini preliminari, Cinzia Dal Pino ha affermato di non avere mai avuto l’intenzione di uccidere, ma di voler semplicemente recuperare la borsa contenente documenti e chiavi. Dopo sette mesi di detenzione agli arresti domiciliari, si prepara a trascorrere anche il periodo di Pasqua in casa.

Secondo l’avvocato Marzaduri, la 65enne si trova in uno stato d’animo delicato. Il legale ha sottolineato che Dal Pino non ha mai cambiato la sua versione dei fatti, ribadendo di aver cercato di riprendere la sua borsa senza alcuna intenzione omicida. Tuttavia, la sua spiegazione non ha convinto né la polizia né la Procura di Lucca, che hanno deciso di procedere con l’accusa di omicidio.

La vicenda ha suscitato un notevole interesse mediatico e ha sollevato dibattiti sull’uso della violenza in situazioni di furto. La decisione di procedere con l’accusa di omicidio volontario implica che gli inquirenti ritengano che ci sia stata un’intenzione di causare danno, o che la reazione di Cinzia Dal Pino fosse sproporzionata rispetto alla minaccia rappresentata dal ladro.

Il caso di Cinzia Dal Pino è emblematico di una questione più ampia riguardante la legittima difesa e l’uso della forza in situazioni di emergenza. Mentre molti possono comprendere la frustrazione e la paura che possono derivare da un furto, la legge stabilisce limiti ben definiti su come si può reagire in tali circostanze. La situazione di Dal Pino pone interrogativi sulla responsabilità individuale e sulla proporzionalità della risposta a un crimine.

In attesa del processo, la vita di Cinzia Dal Pino è stata stravolta dall’evento. La sua storia è diventata un caso di studio per avvocati e giuristi, che si interrogano su come il sistema legale gestisca situazioni di questo tipo. La comunità di Viareggio osserva con attenzione gli sviluppi della vicenda, consapevole che le decisioni prese in questo caso potrebbero avere ripercussioni più ampie sulla percezione della giustizia e sulla sicurezza pubblica.