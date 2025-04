Ulisse contro The Couple: il lunedì televisivo che ha diviso il pubblico, chi ha vinto?

Nella serata di lunedì 7 aprile 2025, i telespettatori hanno potuto scegliere tra una varietà di programmi di intrattenimento, informazione e reality show. Rai 1 ha trasmesso la nuova puntata di Ulisse – Il piacere della scoperta, condotta da Alberto Angela, mentre Canale 5 ha presentato il debutto del reality show The Couple, condotto da Ilary Blasi. La sfida tra i due programmi ha generato un acceso dibattito sugli ascolti televisivi.





La trasmissione di Alberto Angela ha raggiunto un pubblico di 2.843.000 spettatori, ottenendo un share del 17.4%. Questo risultato ha permesso a Ulisse di prevalere in termini di ascolti rispetto a The Couple, che ha raccolto 2.234.000 spettatori e uno share del 18.6%. Nonostante il numero di spettatori più basso, il programma di Canale 5 ha comunque ottenuto un buon risultato, dimostrando l’interesse del pubblico per i reality show.

Per quanto riguarda gli ascolti delle altre reti generaliste, i dati Auditel hanno rivelato risultati variabili. Su Rai 2, il programma Obbligo o verità, condotto da Alessia Marcuzzi, ha attratto 702.000 spettatori, pari al 4.5% di share. Rai 3 ha trasmesso Lo stato delle cose, che ha totalizzato 660.000 spettatori e un share del 4.3%. Su Italia 1, il film Spider-Man ha ottenuto 1.181.000 spettatori, corrispondenti al 7.3% di share. Rete 4 ha messo in onda Quarta Repubblica, che ha raggiunto 711.000 spettatori con un share del 5.2%. Tv8 ha trasmesso Gialappa Show, intrattenendo 662.000 spettatori (4% di share), mentre Little Big Italy sul NOVE ha segnato 281.000 spettatori, corrispondenti al 2% di share. Infine, La7 ha presentato La Torre di Babele – Senza Dio e Senza Ideali, che ha raggiunto 693.000 spettatori e un share del 3.7%.

In un contesto di access prime time, il programma Affari Tuoi su Rai 1 ha ottenuto 5.856.000 spettatori, con un impressionante 28.5% di share. Al contrario, Striscia La Notizia su Canale 5 ha totalizzato 2.932.000 spettatori, pari al 14.3% di share. Questi dati evidenziano l’importanza della fascia oraria, dove Affari Tuoi ha dimostrato di mantenere un forte seguito tra il pubblico.

La serata di ieri ha messo in luce le preferenze degli spettatori, con Ulisse che ha mantenuto un buon numero di visualizzazioni nonostante la competizione serrata con The Couple. La presenza di Alberto Angela, noto per il suo stile coinvolgente e informativo, ha sicuramente contribuito a mantenere l’attenzione del pubblico, mentre il nuovo reality show di Ilary Blasi ha attratto un pubblico desideroso di seguire le dinamiche tra le coppie partecipanti.