Ultim’ora – Sciopero per la Flotilla: l’Italia si ferma, disagi da Nord a Sud





Oggi, venerdì 3 ottobre, prosegue lo sciopero generale indetto dai sindacati autonomi di base, tra cui Usb, Si-Cobas, Cub, Sgb, Unicobas, e dal sindacato confederale Cgil. Questo sciopero coinvolge tutti i settori e le categorie pubbliche e private, compresi i trasporti, e si prevede che causi notevoli disagi ai cittadini. Le manifestazioni sono programmate in tutta Italia, con un focus particolare sulle grandi città come Roma e Milano, ma oltre 100 cortei sono previsti in tutto il paese. Le proteste interesseranno anche i settori dei trasporti, della sanità, della scuola, delle autostrade, degli enti locali e centrali, delle autorità indipendenti e dei vigili del fuoco.





Per quanto riguarda il settore dei trasporti, si prevedono i maggiori disagi. Lo sciopero per il personale delle attività ferroviarie è iniziato alle ore 21 di ieri e terminerà alle ore 21 di oggi. Trenitalia ha predisposto una lista di treni garantiti per le tratte a lunga percorrenza e alta velocità durante le ore di sciopero. Per i treni regionali e locali, invece, sono stati assicurati i servizi minimi di trasporto dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21.

Nel settore delle autostrade, lo sciopero è cominciato alle ore 22 di ieri e si concluderà alle 22 di oggi. Per il trasporto aereo, è previsto uno stop che va dalla mezzanotte fino alle 23:59, lo stesso vale per i taxi. Infine, per il trasporto pubblico locale e marittimo, è stato indetto uno sciopero di 24 ore con modalità variabili.

Anche il settore sanitario sarà colpito da questo sciopero, che si svolge in protesta contro il blocco degli attivisti della Global Sumud Flotilla e a sostegno del popolo palestinese di Gaza contro l’occupazione israeliana. In ambito sanitario, saranno effettuati solo interventi urgenti, mentre quelli programmati potrebbero subire rinvii. Lo sciopero nel settore sanitario è previsto dall’inizio del primo turno del 3 ottobre fino alla fine dell’ultimo turno della stessa giornata.

Per i vigili del fuoco, lo sciopero avrà una durata di 4 ore, con modalità diverse a seconda del ruolo. Il personale turnista sciopererà dalle ore 9:00 alle 13:00, mentre il personale giornaliero e amministrativo osserverà un’astensione dal lavoro per l’intera giornata.

Lo sciopero del 3 ottobre coinvolge anche il settore scolastico e i dipendenti dell’amministrazione pubblica, con un’astensione dal lavoro per l’intero giorno. La Cgil ha chiarito che, in base all’accordo del 2 ottobre 2020, articolo 2 comma 5, i dirigenti scolastici possono adottare misure organizzative per garantire il servizio. Tuttavia, se l’adesione allo sciopero rende impossibile l’erogazione del servizio, le scuole potrebbero rimanere chiuse.

In diverse città italiane sono previste manifestazioni in concomitanza con lo sciopero di oggi. Tra le più significative, quella di Roma, con un concentramento fissato per le ore 8:30 in piazza Vittorio e arrivo in piazza dei Cinquecento. A questo corteo parteciperà anche il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. Cortei sono previsti anche a Milano, Napoli, Torino e Bari, con una partecipazione massiccia di lavoratori e cittadini.

La mobilitazione di oggi rappresenta un’importante occasione di protesta contro le recenti azioni di Israele e a favore della causa palestinese. I sindacati auspicano che questa giornata di sciopero possa richiamare l’attenzione sulle problematiche legate ai diritti umani e alla giustizia sociale. Il coinvolgimento di vari settori lavorativi sottolinea la solidarietà tra le diverse categorie e l’importanza di unire le forze per affrontare le sfide attuali.

La giornata di sciopero e le manifestazioni rappresentano un momento cruciale di espressione collettiva, con l’intento di sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni su temi di rilevanza sociale e politica. Con oltre 100 cortei previsti, il 3 ottobre si configura come una data significativa per il movimento di protesta in Italia, testimoniando l’impegno dei cittadini e dei lavoratori per un cambiamento.



