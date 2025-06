Un aereo da trasporto leggero si schianta nell’Oceano Pacifico poco dopo il decollo da San Diego: sei persone disperse, ricerche in corso senza sosta

Le autorità statunitensi sono impegnate nella ricerca di sei persone scomparse in seguito a un incidente aereo verificatosi ieri vicino a San Diego, in California. Il velivolo coinvolto, un Cessna 414 con due motori, è precipitato nell’Oceano Pacifico poco dopo essere decollato dall’aeroporto della città. Nonostante gli sforzi incessanti di diverse squadre di soccorso, al momento non sono stati trovati né i resti dell’aereo né tracce dei passeggeri.





L’aereo apparteneva a un’azienda di vitamine e integratori con sede a Pima, in Arizona, ed era diretto a Phoenix, capitale dello Stato. L’incidente è avvenuto intorno alle 12:45, quando la Guardia Costiera degli Stati Uniti ha ricevuto una segnalazione: il velivolo si era schiantato a circa 5 chilometri a ovest del quartiere di Point Loma, un’area costiera di San Diego. Secondo le testimonianze raccolte, il Cessna sarebbe precipitato in acqua ad alta velocità, rendendo difficile l’identificazione immediata dei detriti.

Le operazioni di ricerca sono condotte da diverse organizzazioni, tra cui la Guardia Costiera, la Protezione Doganale e di Frontiera, la Polizia Portuale e i bagnini di salvataggio di San Diego. Questi enti stanno utilizzando elicotteri e imbarcazioni per scandagliare la zona dell’incidente, ma finora i tentativi di localizzare l’aereo e i suoi occupanti non hanno dato risultati. “Non c’è stato alcun ritrovamento nella giornata di domenica”, ha dichiarato il sottufficiale della Guardia Costiera Ryan Graves al quotidiano The Times. Tuttavia, le ricerche proseguono senza interruzioni, con nuove operazioni lanciate già nelle prime ore di questa mattina.

Un testimone oculare, Tyson Wislofsky, residente della zona, ha raccontato ai microfoni di NBC4 News ciò che ha visto durante l’incidente: “Ho visto l’aereo scendere in obliquo. Una volta uscito dalle nuvole, il velivolo è precipitato in acqua a tutta velocità.” La sua descrizione ha fornito ulteriori dettagli sull’accaduto, confermando la dinamica tragica dell’impatto.

Nel frattempo, il National Transportation Safety Board (NTSB), l’agenzia indipendente statunitense incaricata di investigare sugli incidenti che coinvolgono mezzi di trasporto, sta cercando di determinare le cause che hanno portato al disastro. Al momento non sono emerse informazioni ufficiali sull’identità delle sei persone a bordo del velivolo.

Questo incidente ha scosso profondamente la comunità locale e sta attirando l’attenzione nazionale. La zona di Point Loma è stata circondata da attività di ricerca e soccorso, con le autorità che stanno facendo tutto il possibile per recuperare i resti dell’aereo e individuare eventuali sopravvissuti. Tuttavia, con il passare delle ore, le speranze di trovare persone in vita si affievoliscono.

La tragedia ha sollevato interrogativi sulla sicurezza dei voli privati e sulle condizioni meteorologiche che potrebbero aver contribuito all’incidente. Sebbene non ci siano ancora risposte definitive, l’indagine del NTSB potrebbe fornire indicazioni utili per prevenire futuri incidenti simili.