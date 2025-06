Un aereo di Air India diretto a Londra Gatwick si è schiantato su un ostello a Ahmedabad, provocando oltre 200 vittime e decine di feriti

Un tragico incidente aereo ha sconvolto questa mattina la città di Ahmedabad, in India. Un volo della compagnia Air India, identificato come AI171, partito dalla stessa città e diretto verso l’aeroporto di Londra Gatwick, è precipitato pochi minuti dopo il decollo, schiantandosi su un edificio destinato a ospitare studenti di medicina. A bordo dell’aereo si trovavano 242 persone, tra passeggeri ed equipaggio, mentre il bilancio delle vittime recuperate finora supera già i 200.





Secondo le informazioni preliminari, il disastro è avvenuto appena cinque minuti dopo che l’aeromobile aveva lasciato la pista dell’aeroporto di Ahmedabad. Tra i passeggeri c’erano 169 cittadini indiani, 53 britannici, sette portoghesi e un canadese. L’impatto ha colpito un ostello che ospitava studenti universitari di medicina e altre persone presenti nella zona al momento dell’incidente. In totale, almeno 60 individui residenti nell’area hanno riportato ferite, mentre cinque risultano ancora dispersi.

La Federation of All India Medical Association (Faima) ha riferito che i feriti sono stati trasportati in ospedale per ricevere cure mediche. Tra questi, due persone sarebbero attualmente ricoverate in terapia intensiva. Numerosi studenti specializzandi che si trovavano nell’edificio al momento dell’incidente sono rimasti coinvolti.

Tra le testimonianze raccolte, emerge quella di una donna del posto, Ramila, che ha raccontato alla BBC: “Mio figlio era appena andato nell’ostello dei dottori per un pranzo di lavoro, quando l’aereo si è schiantato nell’edificio. Si è buttato dal secondo piano ed è rimasto ferito, ma per fortuna ora è al sicuro”.

Anche Poonam Pate, un uomo giunto sul luogo dell’incidente dopo aver ricevuto la notizia, ha condiviso il suo dolore: “Su quel volo c’era anche mia cognata in viaggio per Londra. Sono venuto qui appena ho saputo dell’accaduto”, ha raccontato all’agenzia Asian News International (ANI).

Un’altra testimonianza è stata raccolta da un abitante locale che ha preferito rimanere anonimo. Parlando con l’agenzia di stampa Press Trust of India, ha dichiarato: “Ero a casa quando ho sentito un rumore molto forte. Quando siamo andati a vedere cosa era successo, abbiamo visto una gigantesca striscia di fumo. C’erano cadaveri e detriti dell’aereo sparsi ovunque.”

Le autorità locali stanno ancora lavorando per determinare il numero esatto delle vittime e delle persone coinvolte. Il commissario di polizia di Ahmedabad, G. S. Malik, ha confermato che un uomo è sopravvissuto all’incidente ed è attualmente ricoverato in ospedale. Si tratta di Vishwas Kumar Ramesh, il quale sta ricevendo le cure necessarie per le ferite riportate.

L’incidente ha scosso profondamente la comunità locale e internazionale. Le cause dello schianto non sono ancora chiare e le indagini sono in corso per stabilire cosa abbia portato alla tragedia. Intanto, i soccorritori continuano a lavorare sul luogo del disastro per cercare eventuali superstiti e recuperare i corpi delle vittime.