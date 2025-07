Un aereo militare da addestramento si è schiantato su una scuola a nord di Dhaka, in Bangladesh, causando un incendio, un morto e almeno 13 feriti

Un grave incidente ha colpito il quartiere di Uttara, nella zona settentrionale di Dhaka, in Bangladesh, dove un aereo militare da addestramento si è schiantato su una scuola, provocando un incendio che ha causato la morte di almeno una persona e il ferimento di altre 13. L’episodio, che ha generato panico tra studenti e personale scolastico, ha avuto luogo presso la Milestone School and College, un istituto frequentato anche da bambini.





Secondo quanto riportato dalle autorità locali, il velivolo coinvolto nell’incidente era un F-7 BGI dell’Aeronautica Militare del Bangladesh. L’ufficio relazioni pubbliche dell’esercito ha confermato l’appartenenza dell’aereo attraverso un comunicato ufficiale. Non sono ancora chiare le cause dello schianto, ma le indagini sono in corso per determinare cosa abbia portato al tragico evento.

Immagini e video dell’incidente hanno rapidamente fatto il giro dei social media, mostrando scene drammatiche: fiamme e fumo si alzavano dal luogo dello schianto, mentre decine di studenti cercavano di mettersi in salvo correndo fuori dal campus in evidente stato di panico. Secondo quanto riferito da Jamuna TV, tra i feriti ci sarebbero anche alcuni studenti, ma al momento non ci sono conferme ufficiali sul numero esatto delle persone coinvolte.

I vigili del fuoco e le squadre di soccorso sono intervenuti rapidamente sul posto per domare le fiamme e prestare assistenza ai feriti. L’istituto scolastico ha utilizzato la sua pagina Facebook per lanciare un appello alla comunità locale, invitando chiunque fosse in grado di donare sangue a recarsi negli ospedali più vicini. Nel post si legge inoltre la richiesta di evitare di avvicinarsi al luogo dell’incidente per non ostacolare le operazioni di soccorso.

Il quartiere di Uttara, noto per essere una zona densamente popolata e sede di numerosi istituti scolastici, è stato teatro di una scena di caos e disperazione. Gli abitanti della zona hanno espresso preoccupazione per la sicurezza dei voli militari in aree urbane così affollate. Alcuni testimoni hanno raccontato che l’aereo sembrava avere problemi già prima dello schianto, ma queste informazioni non sono state ancora confermate dalle autorità competenti.

La Milestone School and College, dove si è verificato l’incidente, è un istituto che ospita studenti di diverse fasce d’età, dai bambini delle scuole primarie agli adolescenti delle scuole superiori. Al momento dello schianto, molti studenti erano presenti nel campus per le lezioni quotidiane. Fortunatamente, il rapido intervento delle squadre di soccorso ha evitato ulteriori perdite umane, ma il bilancio rimane grave.

L’incidente ha sollevato interrogativi sulla sicurezza dei voli militari e sull’adeguatezza dei protocolli seguiti dall’Aeronautica Militare del Bangladesh. Gli esperti stanno cercando di capire se ci siano stati errori tecnici o umani che possano aver contribuito allo schianto. Intanto, le autorità hanno avviato un’indagine approfondita per chiarire ogni dettaglio dell’accaduto.

La comunità locale ha mostrato solidarietà nei confronti delle vittime e dei loro familiari. Molti residenti si sono recati negli ospedali per donare sangue e offrire supporto ai feriti. L’istituto scolastico ha espresso gratitudine per l’aiuto ricevuto, ribadendo l’importanza della collaborazione in momenti così difficili.

Questo tragico evento rappresenta uno dei peggiori incidenti aerei avvenuti recentemente nel paese e pone l’accento sulla necessità di migliorare le misure di sicurezza nei voli militari. Le autorità del Bangladesh sono chiamate a rispondere alle domande della popolazione e a garantire che episodi simili non si ripetano in futuro.