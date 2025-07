Un bambino di 3 anni è precipitato da una finestra a Bolzano, cadendo da un’altezza di 9 metri

Un tragico incidente si è verificato a Bolzano, dove un bambino di tre anni è caduto dalla finestra di un appartamento, precipitando da un’altezza di circa nove metri. Il piccolo, che si sarebbe arrampicato su una sedia e successivamente sul termosifone posizionato sotto la finestra, è poi scivolato nel vuoto, finendo sull’asfalto. Le sue condizioni sono gravi, ma i medici hanno confermato che non è in pericolo di vita.





L’incidente è avvenuto in un’abitazione situata nella città di Bolzano, dove il bambino vive con i suoi genitori. Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo avrebbe utilizzato una sedia per raggiungere il termosifone, e da lì si sarebbe sporto verso la finestra aperta. La balaustra non ha impedito la caduta e il bambino è precipitato al suolo. Immediatamente soccorso dai passanti, che hanno dato l’allarme, il minore è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Maurizio.

I medici hanno riscontrato diversi traumi causati dall’impatto, ma hanno rassicurato i familiari sul fatto che il bambino non sia in pericolo di vita. Tuttavia, il percorso di recupero sarà lungo e richiederà cure specifiche. “Col tempo, si riprenderà”, hanno dichiarato i medici del nosocomio cittadino.

Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto per ricostruire con precisione la dinamica e verificare eventuali responsabilità. I genitori del bambino erano presenti in casa al momento dell’incidente, ma non si sarebbero accorti di quanto stava accadendo. Secondo le testimonianze raccolte dagli investigatori, l’allarme è stato dato da alcune persone che si trovavano nei pressi dell’abitazione e che hanno visto il bambino a terra.

La scena ha attirato l’attenzione di diversi passanti, che si sono radunati attorno al piccolo per prestare soccorso e chiamare un’ambulanza. I sanitari sono arrivati rapidamente sul posto e hanno trasportato il bambino al reparto d’urgenza dell’ospedale cittadino. La gravità delle ferite riportate ha richiesto un intervento immediato, ma fortunatamente la situazione è sotto controllo.

Gli investigatori della compagnia dei carabinieri di Bolzano stanno raccogliendo tutte le informazioni necessarie per chiarire le circostanze dell’incidente. Tra gli aspetti sotto esame vi è la posizione della finestra e la presenza del termosifone, che potrebbe aver facilitato l’accesso del bambino a un punto pericoloso. Inoltre, si indagherà sulla supervisione degli adulti presenti nell’appartamento al momento dei fatti.

La vicenda ha sollevato interrogativi sulla sicurezza domestica e sull’importanza di prevenire situazioni simili. Gli esperti raccomandano di adottare misure adeguate per evitare che i bambini possano accedere a punti potenzialmente pericolosi, come finestre aperte o mobili che facilitano l’arrampicata. La prevenzione rimane fondamentale per garantire la sicurezza dei più piccoli.

Il caso di Bolzano non è isolato: eventi simili si sono verificati in passato e spesso sono causati da una combinazione di disattenzione e mancanza di misure preventive. Le autorità locali potrebbero valutare campagne di sensibilizzazione per informare le famiglie sui rischi e sulle soluzioni pratiche per rendere le abitazioni più sicure.

Nel frattempo, la comunità di Bolzano si stringe attorno alla famiglia del bambino, esprimendo solidarietà e augurandosi una pronta guarigione per il piccolo. Le indagini proseguiranno nei prossimi giorni per accertare ogni dettaglio dell’accaduto e stabilire se vi siano responsabilità da parte degli adulti coinvolti.

Questo episodio rappresenta un monito importante sulla necessità di vigilare costantemente sui bambini e di creare ambienti domestici sicuri. La speranza è che il piccolo possa superare questa difficile prova e tornare presto alla normalità.