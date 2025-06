Un bambino inglese con autismo non verbale sorprende la famiglia cantando per la prima volta dopo anni di silenzio. Un momento emozionante condiviso sui social.

Un evento inaspettato ha cambiato la vita di una famiglia del sud dell’Inghilterra. Ronnie, un bambino di quasi sette anni affetto da autismo e con difficoltà nel linguaggio, ha lasciato tutti senza parole quando, durante un viaggio in auto, ha iniziato a cantare una canzone. Questo momento straordinario, immortalato dalla sorella maggiore e pubblicato su TikTok, ha commosso migliaia di persone sul web.





Ronnie, diagnosticato con una forma di autismo che limita la comunicazione verbale, non aveva mai pronunciato una parola sin dalla regressione avvenuta intorno all’anno di età. La sua famiglia ha affrontato anni di terapie e tentativi per aiutarlo a comunicare, utilizzando metodi come il sistema PECS (Picture Exchange Communication System), il linguaggio segnalato Makaton e dispositivi vocali. Nonostante gli sforzi, il piccolo non aveva mai emesso suoni o parole comprensibili.

Secondo quanto raccontato dalla madre, Jenni, al sito Newsweek, “capisce gran parte di quello che diciamo, ma per lui esprimersi è davvero difficile”. La famiglia aveva imparato ad affrontare questa realtà con pazienza e speranza, accogliendo ogni piccolo progresso come una conquista.

Il momento tanto atteso è arrivato in maniera del tutto imprevista. Seduto accanto alla sorella maggiore Grace nella parte anteriore dell’auto, Ronnie stava ascoltando una canzone pop, “APT”, interpretata dalla cantante del K-Pop Rosé insieme a Bruno Mars. All’improvviso, ha iniziato a cantare, sorprendendo la sorella e lasciando la madre incredula. “Era totalmente inaspettato, ci ha scioccati tutti”, ha dichiarato Jenni, descrivendo l’emozione provata in quel momento.

La sorella diciannovenne Grace, che rappresenta per Ronnie un punto di riferimento sicuro, ha reagito con calma e delicatezza per non interrompere quel momento speciale. La madre ha elogiato il comportamento della figlia, definendolo “straordinario”.

Il video del canto è stato condiviso su TikTok dalla madre, accompagnato dalla didascalia: “Godetevi questo momento speciale immortalato tra un fratello e una sorella”. La clip ha rapidamente attirato l’attenzione degli utenti online, molti dei quali si sono emozionati per la storia di Ronnie e per il significato profondo del suo gesto.

Nonostante questa gioia inattesa, Ronnie continua a vivere con molte sfide quotidiane. Oltre all’autismo, soffre di ADHD, disturbi sensoriali, ARFID (un grave disturbo alimentare), malformazione di Chiari, tic e crisi epilettiche. Queste condizioni richiedono una sorveglianza costante sia di giorno che di notte. Anche il fatto che il bambino sieda davanti in auto – criticato da alcuni utenti sui social – è una necessità legata alla sua sicurezza personale.

Per la famiglia di Ronnie, ogni piccolo progresso rappresenta una vittoria significativa. La madre ha espresso il desiderio comune a molti genitori: “Come genitore sogni di sentirti dire ‘mamma’, ‘papà’ o ‘ti voglio bene’. Quel canto ha rappresentato tutto questo in una sola volta”. Nonostante le difficoltà quotidiane, la famiglia continua a celebrare ogni conquista di Ronnie, rimanendo fiduciosa per il futuro.

La storia di questo bambino inglese dimostra quanto anche i gesti più semplici possano avere un significato immenso per chi affronta sfide straordinarie. Il canto improvviso di Ronnie non solo ha riempito di gioia la sua famiglia, ma ha anche ispirato migliaia di persone a non perdere mai la speranza.