“Un bambino miracoloso”: una coppia nera dà alla luce un bambino biondo con gli occhi azzurri e i genetisti sono sotto shock

Di recente abbiamo ricevuto via email una storia davvero toccante, che non è una di quelle che si sentono tutti i giorni.

Nel bel mezzo di tutto questo, quando Raven rimase incinta, ricevettero il primo dono unico che sconvolse i genetisti!





Senza ulteriori indugi, ecco cosa hanno da dire sulla loro vita. Una volta sentito, sarà difficile non condividerlo sui social media!

Ecco cosa ha da dire Raven:

Io e mio marito ci siamo conosciuti nel 2006, quando io e lui eravamo al nono e decimo anno di liceo. A quel tempo lui era appena tornato da Atlanta nella nostra città natale con la sua famiglia, dove anche lui era cresciuto da bambino.

Sua madre stava lottando contro il cancro al seno ed erano rimasti solo lui, la sorella maggiore e sua madre, così si trasferirono di nuovo a Lake Butler per stare più vicini alla famiglia. Si era arruolato nell’esercito nel 2008, ma dovette interrompere e tornare a casa perché la sorella si era ammalata gravemente ed era morta quello stesso anno.

Questo è il momento in cui, guardando indietro, desidereremmo aver avuto il nostro primo figlio mentre lei era ancora in vita, ma questa è la vita e le cose accadono per una ragione.

Abbiamo avuto la nostra prima figlia nel 2011, è nata del nostro stesso colore ed è bellissima.

Il nostro secondo figlio è nato nel 2014 ed è allora che nella nostra famiglia ha avuto inizio l’unicità.

Era nato con la pelle bianca/chiara e gli occhi azzurri, e all’epoca i suoi capelli avevano una sfumatura arancione. In seguito, ovviamente, sono diventati biondi, ma la gente ha sempre pensato che il suo colore sarebbe cambiato in seguito, ma non è mai successo.

Mio marito, che all’epoca era solo il mio fidanzato, ovviamente aveva dei dubbi quando è nato, ma non me l’ha mai detto fino a molti anni dopo e ora è meglio che sia contento di non averlo fatto perché sa che non sono quel tipo di ragazza.

La gente scherzava sempre e diceva che avevo dormito con il lattaio. Ma nonostante la differenza di colore, assomigliava proprio a suo padre.

Nel 2015 ci siamo finalmente sposati, ma non avevamo ancora i soldi per un matrimonio in grande stile e questo non ci ha mai importato. Mia nonna era una pastorella. È morta qualche anno dopo. Ma ci ha sposati nel suo salotto. C’eravamo solo io, suo marito e uno dei miei fratelli minori. Ma, ripeto, non importava.

Porteremo sempre con noi il ricordo del suo matrimonio, che avrà sempre un significato più profondo di un matrimonio costoso con un sacco di gente.

Poi nel 2016 è nato il nostro secondo figlio, che questa volta è nato con la pelle scura e gli occhi castani, proprio come me e papà. Un piccolo indaffarato e lo è ancora.

Nel 2018, siamo rimasti di nuovo scioccati nel scoprire di avere un’altra bambina, bionda, con gli occhi azzurri e la pelle chiara, ma questa volta una bellissima bambina. Miss Sassy è quello che era ed è quello che è.

Lei è la nostra bambina famosa su TikTok. Ora lei e suo padre conquistano sempre TikTok con i loro passi di danza… La pagina TikTok è @theedenfields2.0, giusto se volete vedere di più della nostra famiglia in azione.

Abbiamo portato i nostri 4 figli da un genetista e non avevano mai visto niente del genere. Non ci hanno fatto analisi del sangue, ma ci hanno detto che è un gene che io e papà Carrie abbiamo insieme perché non avevano mai visto niente del genere.

Non sono considerati albini, sono solo affetti da una patologia chiamata albinismo oculare, che l’oculista non nota nemmeno perché entrambi hanno una buona vista.

Ci dissero anche che se avessimo continuato ad avere figli, avrebbe potuto saltarne uno alla volta, come già accadeva IN QUEL MOMENTO!

Quindi, arriviamo al 2021, quando eravamo di nuovo incinte e cercavamo di indovinare di che colore sarebbe uscito il nostro bambino. Lo so, vergogna a noi, ma non potevamo farne a meno, ahah…

Il 14 giugno è arrivata la nostra terza bimba, bionda, con gli occhi azzurri e la pelle bianca, che ha fatto la sua apparizione in grande stile. E sì, siamo rimasti scioccati, perché mai e poi mai avremmo pensato a un’altra, ma eccola lì, e il colore non ha tradito la sua presenza.

Il 9 gennaio 2023 è nata la signorina Patricia Ellie Amor Edenfield. Speravamo in un maschio, dato che non avevamo ancora scelto nomi femminili, perché avevamo intenzione di chiamarlo come un cugino di mio marito, appena scomparso in un incidente d’auto. Ma mentre guidavamo lungo la strada al tramonto, io e mio marito ci siamo guardati e lui ha chiesto: “Che ne dici di Patricia?”.

Gli sono venute le lacrime agli occhi quando finalmente abbiamo trovato anche il secondo nome, perché il nome di sua madre era Patricia e il suo soprannome era Sunshine. Ci siamo sentiti come se stessimo dando di nuovo vita a sua madre, dando il nome alla nostra bambina dopo di lei. Ed eccola di nuovo, UN’ALTRA bambina bionda con gli occhi azzurri e la pelle chiara!

Abbiamo avuto le nostre lotte, i nostri alti e bassi nella vita, ma al di là di questo sappiamo che saremo eternamente benedetti, indipendentemente da ciò che la vita ci riserva.

Siamo sempre felici di poter uscire insieme alla famiglia e di allietare la giornata di qualcuno, strappandogli un sorriso.

Ci vengono poste domande di ogni tipo, alcune delle quali sono un po’ folli e stravaganti, ma ci viene sempre detto che i nostri figli devono fare i modelli o che abbiamo bisogno del nostro programma televisivo, e poi ci sono anche quelli che cercano di essere negativi.

Ma niente di tutto questo ci abbatte mai, siamo semplicemente grati di averci come famiglia e di poterci svegliare ogni giorno per dire ti amo.

Per favore CONDIVIDI questa fantastica storia con la tua famiglia e i tuoi amici!