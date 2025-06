Un Boeing 787-8 della Air India si è schiantato il 12 giugno vicino ad Ahmedabad. Tra le 242 persone a bordo, l’unico sopravvissuto è il quarantenne Ramesh Viswashkumar

Un tragico incidente aereo si è verificato il 12 giugno nei pressi di Ahmedabad, in India, quando un Boeing 787-8 Dreamliner della compagnia Air India si è schiantato pochi secondi dopo il decollo. L’aereo, che trasportava 242 persone tra passeggeri ed equipaggio, era diretto all’aeroporto di Gatwick, a Londra, ma ha perso il controllo poco dopo essersi alzato in volo. L’impatto contro un edificio residenziale nei pressi di un ospedale ha provocato una devastante esplosione, causando la morte di quasi tutti i presenti a bordo e di alcune persone a terra.





L’unico superstite del disastro è Ramesh Viswashkumar, un cittadino britannico di origini indiane di 40 anni. Secondo quanto riportato, l’uomo era seduto al posto 11A, situato nella prima fila della classe economica del velivolo. Nonostante l’impatto avvenuto a una velocità stimata di circa 300 chilometri orari e l’incendio che ne è seguito, Viswashkumar è riuscito miracolosamente a sopravvivere, riportando solo ferite lievi.

La dinamica dell’incidente è stata ricostruita grazie ai filmati e alle testimonianze raccolte. L’aereo si è schiantato contro un ostello per medici situato nelle vicinanze dell’ospedale, causando un’enorme palla di fuoco alimentata dal carburante presente nei serbatoi. La maggior parte delle vittime è rimasta carbonizzata, rendendo necessario il ricorso a esami del DNA per l’identificazione dei corpi.

Dopo lo schianto, Viswashkumar è stato visto allontanarsi autonomamente dal luogo del disastro. In un’intervista rilasciata all’”Hindustan Times”, ha raccontato quei drammatici momenti: “Quando mi sono svegliato, c’erano corpi dappertutto. Ero spaventato. Mi sono alzato e sono corso via. C’erano pezzi dell’aereo ovunque”. Nonostante alcune escoriazioni sul viso e una leggera zoppia, il quarantenne non ha riportato ferite gravi ed è attualmente sotto osservazione in ospedale per ulteriori accertamenti.

Gli esperti stanno cercando di comprendere come sia stato possibile che Viswashkumar sia sopravvissuto a una tragedia di tale portata. Una delle ipotesi principali riguarda la posizione del suo sedile all’interno del velivolo. Il posto 11A si trova nella sezione anteriore della fusoliera, vicino al finestrino e quattro file prima dell’attacco dell’ala. Questa parte dell’aereo potrebbe aver subito danni meno gravi rispetto ad altre sezioni durante l’impatto.

Secondo i dati forniti da SeatGuru, il posto 11A appartiene alla prima fila della classe economica, situata immediatamente dietro la business class. Gli esperti di sicurezza aerea ritengono che i posti collocati nella parte anteriore o posteriore dell’aereo possano offrire maggiori probabilità di sopravvivenza in caso di incidente, poiché queste aree tendono ad assorbire meno energia durante un impatto rispetto alla sezione centrale.

Nonostante queste considerazioni, la sopravvivenza di Viswashkumar rimane un evento eccezionale e inspiegabile per molti. La violenza dell’impatto e l’intensità delle fiamme hanno reso quasi impossibile la possibilità di salvarsi per gli altri passeggeri e membri dell’equipaggio. Le autorità stanno conducendo indagini approfondite per determinare le cause esatte dell’incidente. Tra le ipotesi al vaglio vi sono problemi tecnici al motore o errori umani durante le fasi iniziali del volo.

Il Boeing 787-8 Dreamliner coinvolto nell’incidente era considerato uno degli aeromobili più sicuri al mondo e non aveva mai registrato incidenti gravi prima del 12 giugno. Questo modello è utilizzato da numerose compagnie aeree per voli intercontinentali grazie alla sua efficienza e affidabilità. Tuttavia, il disastro ha sollevato interrogativi sulla manutenzione e sui protocolli di sicurezza adottati dalla compagnia Air India.

La tragedia ha lasciato un segno indelebile non solo sui familiari delle vittime, ma anche sulla comunità locale colpita dall’incidente. L’ostello dei medici colpito dall’aereo ospitava diversi professionisti sanitari, molti dei quali hanno perso la vita nel disastro. Le autorità indiane hanno dichiarato tre giorni di lutto nazionale per commemorare le vittime e offrire supporto alle famiglie colpite.