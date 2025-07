Un commando di cinque persone ha fatto irruzione in una villa a Robecco sul Naviglio, sequestrando una famiglia e rubando gioielli e orologi per un valore di decine di migliaia di euro

A Robecco sul Naviglio, un tranquillo comune situato nell’hinterland milanese, si è consumato un drammatico episodio di cronaca. Un gruppo di cinque malviventi, di cui uno armato, ha preso d’assalto una villa nella zona di via 26 Aprile, sequestrando i membri della famiglia che vi abitano: una coppia di genitori e i loro due figli. I ladri, agendo con estrema rapidità e precisione, hanno portato via un bottino di gioielli e orologi di grande valore economico, stimato in decine di migliaia di euro.





Secondo le prime ricostruzioni, il gruppo criminale avrebbe scavalcato la recinzione della proprietà per poi introdursi all’interno dell’abitazione. Una volta dentro, hanno immobilizzato i presenti con minacce e li hanno costretti a rimanere fermi mentre perlustravano la casa alla ricerca di oggetti preziosi. Nonostante il grande spavento vissuto dalla famiglia, fortunatamente nessuno è rimasto ferito durante l’episodio.

Dopo aver raccolto tutto ciò che potevano – tra cui orologi di lusso e gioielli – i ladri si sono dileguati. Solo dopo la fuga del commando, le vittime sono riuscite a dare l’allarme contattando il numero unico delle emergenze, il 112. Sul posto sono intervenuti prontamente i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto e identificare i responsabili.

Le forze dell’ordine hanno effettuato rilievi dettagliati nella villa e ascoltato le testimonianze delle vittime. Queste ultime hanno fornito una descrizione sommaria dei malviventi, indicando che parlavano con un accento riconducibile all’Est Europa. Un elemento che potrebbe rivelarsi cruciale per le indagini. Tuttavia, l’assenza di telecamere di sorveglianza nella zona rappresenta un ostacolo significativo per gli investigatori.

Un altro aspetto su cui si stanno concentrando i carabinieri è il mezzo utilizzato dai ladri per raggiungere Robecco sul Naviglio. Gli inquirenti stanno verificando se il veicolo possa essere stato ripreso dai varchi elettronici presenti lungo il tragitto. Ogni dettaglio potrebbe essere determinante per risalire all’identità del gruppo criminale.

La modalità con cui è stato pianificato ed eseguito il colpo suggerisce che i responsabili siano professionisti del crimine, con una notevole esperienza in azioni di questo tipo. La scelta della villa e la rapidità con cui hanno agito indicano una preparazione accurata e una conoscenza dettagliata del luogo.

L’episodio ha destato grande preoccupazione tra i residenti di Robecco sul Naviglio, un comune noto per la sua tranquillità. La vicenda ha acceso i riflettori sulla necessità di potenziare le misure di sicurezza nella zona, come l’installazione di telecamere di sorveglianza e un maggiore controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine.

La famiglia coinvolta, pur essendo rimasta illesa fisicamente, ha subito un forte shock emotivo. La paura generata da un evento così traumatico richiederà tempo per essere superata. Nel frattempo, i carabinieri proseguono senza sosta le loro indagini, con l’obiettivo di assicurare alla giustizia i responsabili di questo grave atto criminale.

Il caso di Robecco sul Naviglio si inserisce in un contesto più ampio di episodi simili che negli ultimi anni hanno visto colpi ben organizzati in abitazioni private. Le autorità invitano la cittadinanza a segnalare qualsiasi comportamento sospetto e a collaborare attivamente con le forze dell’ordine per prevenire ulteriori episodi.