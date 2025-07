Un elicottero è precipitato nei boschi di Vetriolo, vicino a Levico Terme, durante alcune manovre di atterraggio. I due occupanti sono rimasti illesi

Un incidente aereo si è verificato questa mattina nella zona boschiva di Vetriolo, nei pressi di Levico Terme, in Trentino. Un elicottero è precipitato durante una serie di manovre di atterraggio. L’episodio, che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi, si è concluso senza feriti gravi: le due persone a bordo del velivolo sono riuscite a mettersi in salvo autonomamente, riportando solo lievi escoriazioni.





Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo stava sorvolando la località Pian della Casara, situata a circa 1.500 metri di altitudine. Durante le operazioni di volo, l’elicottero si sarebbe ribaltato, finendo per schiantarsi nel bosco sottostante. La dinamica dell’accaduto rimane ancora poco chiara e sarà oggetto di ulteriori indagini per determinare le cause dell’incidente.

La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è stata effettuata intorno alle 10 del mattino da uno dei due occupanti del velivolo. Nonostante lo shock e la difficoltà del momento, i due uomini sono riusciti a uscire dall’elicottero senza l’aiuto dei soccorritori. Sul posto sono intervenuti prontamente i sanitari, che hanno verificato le condizioni fisiche dei coinvolti, constatando che entrambi erano incolumi, fatta eccezione per qualche lieve escoriazione.

L’elicottero coinvolto nell’incidente stava probabilmente effettuando delle prove di atterraggio, ma al momento non è chiaro cosa abbia causato la perdita di controllo del mezzo. Potrebbero essere stati fattori tecnici o condizioni ambientali difficili, come il vento o la conformazione del terreno. Le autorità stanno lavorando per ricostruire con precisione quanto accaduto e stabilire se ci siano responsabilità da parte del pilota o eventuali problemi meccanici.

La zona di Vetriolo, situata nei pressi di Levico Terme, è caratterizzata da una fitta vegetazione e da un terreno montuoso, elementi che potrebbero aver complicato le operazioni di volo. Nonostante ciò, episodi simili sono rari e generalmente le manovre di atterraggio vengono effettuate con la massima sicurezza.

L’incidente ha attirato l’attenzione dei media locali e delle autorità competenti. Al momento, non sono stati diffusi ulteriori dettagli sui due uomini coinvolti né sul tipo di elicottero utilizzato. Tuttavia, è stata confermata l’assenza di feriti gravi e la situazione non ha richiesto ulteriori interventi medici.

La prontezza dei soccorsi e la capacità dei due occupanti di gestire autonomamente l’emergenza hanno contribuito a evitare una tragedia che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. Il fatto che i due uomini siano riusciti a uscire dal velivolo senza aiuti esterni testimonia la loro lucidità e preparazione in situazioni critiche.

Le indagini sull’accaduto continueranno nei prossimi giorni per chiarire le cause dell’incidente e garantire che episodi simili non si ripetano in futuro. Le autorità locali, insieme agli esperti del settore aeronautico, analizzeranno i dati tecnici e raccoglieranno testimonianze per comprendere meglio cosa sia avvenuto.

Questo episodio evidenzia l’importanza delle misure di sicurezza durante le operazioni di volo, soprattutto in aree montuose o boschive dove le condizioni possono essere imprevedibili. La prevenzione e la formazione adeguata dei piloti rimangono essenziali per ridurre al minimo i rischi associati a queste attività.

In attesa di ulteriori sviluppi, la comunità locale e i residenti della zona rimangono sollevati dal fatto che l’incidente non abbia avuto esiti tragici. Gli interventi tempestivi dei soccorritori e la buona gestione dell’emergenza da parte degli occupanti dell’elicottero hanno evitato conseguenze più gravi.

La zona di Levico Terme e Vetriolo è nota per la sua bellezza naturale e rappresenta una destinazione popolare per turisti e appassionati di sport all’aperto. Eventi come questo mettono in luce la necessità di una maggiore attenzione alla sicurezza nelle attività che coinvolgono mezzi aerei in aree montuose o remote.

In conclusione, l’incidente avvenuto questa mattina nei boschi del Trentino rappresenta un monito per tutti coloro che operano nel settore aeronautico: la sicurezza deve sempre essere una priorità assoluta, soprattutto in contesti complessi e potenzialmente rischiosi.