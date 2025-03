Un episodio controverso durante i festeggiamenti di Carnevale al Grande Fratello ha suscitato polemiche sul web, coinvolgendo i concorrenti Shaila e Lorenzo

Durante i festeggiamenti di Carnevale all’interno della casa del Grande Fratello, un episodio inaspettato ha scatenato una serie di polemiche sui social media. I protagonisti di questa controversia sono Shaila e Lorenzo, i quali hanno mostrato un comportamento ritenuto inappropriato, suscitando l’indignazione del pubblico. Seduti su un divano, i due concorrenti hanno dato spettacolo davanti alle telecamere, ma il gesto di Shaila, che ha infilato la mano sotto la maglia di Lorenzo, ha lasciato molti a bocca aperta.





Le immagini dell’episodio hanno rapidamente circolato online, portando a reazioni negative da parte degli spettatori. Commenti come “Ma chiudetelo sto programma che fa schifo”, “Due animali in calore” e “Comunque, sinceramente… Certi atteggiamenti molto equivoci danno fastidio a chi li guarda… Ma cos’è diventata sta casa??” sono emersi in risposta al video. Molti utenti hanno espresso il loro disappunto, lamentandosi che tali comportamenti non dovrebbero essere permessi in televisione, con frasi come “vergogna ma come si fa… censura”.

Il giornalista Gabriele Parpiglia ha anche commentato l’episodio, mostrando il suo sconcerto per quanto andato in onda. Ripostando il video sul suo profilo X, ha scritto: “Ma è andato in onda? Ma davvero?” e ha aggiunto: “Ma che schifooooooo ringraziamo ancora @alfosignorini per questo schifo che ci sta facendo continuare a vedere loro fanno pena ma lui di più perché ancora non lo ha buttato fuori…”. La sua reazione ha trovato eco tra molti spettatori, che si sono chiesti come sia possibile che simili comportamenti non siano stati sanzionati.

Alcuni utenti hanno anche fatto notare le disparità di trattamento tra i concorrenti. Un commento ha messo in evidenza come Fasto Leali fosse stato allontanato per aver usato una parola ritenuta offensiva, mentre Lorenzo sembra aver ricevuto una protezione speciale. “Hanno mandato via UMILIANDOLO Fasto Leali per la parola NE*** che è nel titolo di una canzone da sempre. Evidentemente non era protetto come Spolverato. L’uomo dalle infinite seconde possibilità. L’INTOCCABILE”, ha scritto un utente in risposta al video di Parpiglia.

Il pubblico ha anche evidenziato il comportamento dei concorrenti, definendoli “cattivi esempi” e sottolineando le mancanze di rispetto mostrate in varie situazioni. Tra le critiche si legge: “Sulla pancia o no, loro hanno l’oscar dei cattivi esempi e mancanze di rispetto (effusioni spinte sull’isola della cucina davanti a tutti, mutandine sfilate e ballato con miniabito senza niente sotto, twerkare come se non ci fosse un domani sulle note di qualsiasi brano, ecc.ecc.)”.

Alcuni spettatori si sono chiesti cosa debbano fare i concorrenti per meritarsi una squalifica, affermando: “Mi chiedo cosa debbano fare per meritarsi la squalifica… ieri hanno raggiunto e superato nuovamente ogni limite… la colpa dei protagonisti è da dividere con chi ha permesso di arrivare fino a qui”. Altri hanno espresso incredulità sulla possibilità che una trasmissione del genere possa continuare a esistere, chiedendo l’intervento di Alfonso Signorini e della produzione. “Che schifo! Io non capisco come possa andare avanti una trasmissione del genere @alfosignorini. E come Piersilvio non intervenga. E come certi personaggi ora dentro la casa accettino di stare dentro la casa. Ah già, i soldi”, hanno scritto alcuni utenti.

La situazione ha sollevato interrogativi sulla direzione del Grande Fratello e sul tipo di contenuti che vengono trasmessi. Mentre il pubblico continua a discutere l’accaduto, la produzione del programma si trova a dover affrontare le conseguenze di questo episodio controverso. La questione di come gestire il comportamento dei concorrenti e la responsabilità della trasmissione nel presentare contenuti appropriati è diventata un tema caldo tra i fan del reality.