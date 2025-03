“Un episodio inaccettabile”: Maria Teresa Ruta allerta i fan dopo il Grande Fratello!

In un’intervista rilasciata a Il Mattino, Maria Teresa Ruta ha condiviso una spiacevole esperienza che l’ha vista coinvolta in una truffa online. Mentre i concorrenti del Grande Fratello continuano la loro avventura in vista della finale del 31 marzo, gli eliminati sono tornati alle loro vite quotidiane. Tuttavia, per Maria Teresa Ruta, le cose non sono andate come sperato.





La conduttrice ha raccontato di aver acquistato un’auto per suo figlio e di aver deciso di stipulare un’assicurazione per il veicolo. Insieme al marito, Roberto Zappulla, stava completando le pratiche telefonicamente quando è avvenuto l’imprevisto. Come ha spiegato, “Stavo cercando di assicurare l’auto tramite una piattaforma online di una compagnia conosciuta, con la quale avevamo già avuto esperienze positive in passato. Ho iniziato a parlare con l’operatore e ho fornito tutti i dati necessari. Dopo circa dieci o quindici minuti, però, la linea è caduta improvvisamente”.

Dopo l’interruzione, la compagnia ha richiamato Maria Teresa, scusandosi per il problema e invitandola a completare la transazione, in particolare il pagamento. La somma richiesta ammontava a 400 euro. Purtroppo, approfittando della sua buona fede e della distrazione, la conduttrice non ha notato un particolare cruciale: l’IBAN fornito per il pagamento non era italiano, ma lituano. “Non me ne sono resa conto subito – ha spiegato Maria Teresa – e ho proceduto con il pagamento istantaneo, rimanendo così vittima della truffa”.

A scoprire l’inganno non è stata Maria Teresa, ma suo marito Roberto, che si è insospettito quando non ha ricevuto alcuna conferma via email. Hanno quindi contattato la compagnia di assicurazioni, scoprendo che non risultava alcun pagamento. In quel momento, la conduttrice ha iniziato a ipotizzare che potesse esserci una “talpa” all’interno della compagnia, un dipendente infedele che avrebbe potuto facilitare la truffa.

Immediatamente, Maria Teresa e Roberto hanno sporto denuncia. La conduttrice ha deciso di condividere la sua esperienza per mettere in guardia altre persone che potrebbero essere vittime di truffe simili. “Ci tengo a precisare che la compagnia di assicurazione è tra le più serie sul mercato – ha sottolineato – e che anche loro sono vittime di questo raggiro”.

Il racconto di Maria Teresa Ruta evidenzia l’importanza di prestare attenzione quando si effettuano transazioni online, specialmente in un contesto in cui le truffe sono sempre più diffuse. La sua esperienza serve da monito per tutti coloro che si avventurano nel mondo degli acquisti e dei servizi online, dove la sicurezza e la verifica delle informazioni sono fondamentali.